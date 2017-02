Wien – Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Donnerstag angekündigt, im Zusammenhang mit der Eurofighter-Debatte den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen. Im Rahmen der Sitzung wird Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Vertretern von ÖVP und Opposition sowohl die Strafanzeige gegen Airbus als auch den Vergleich mit dem Luftfahrtkonzern aus dem Jahr 2007 vorlegen.

Die ÖVP begrüßt die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats in der Causa Eurofighter. ÖVP-Generalsekretär Werner Amon sprach am Donnerstag von einem ersten Schritt in die richtige Richtung. „Es ist höchste Zeit, dass der Darabos-Deal und die Strafanzeige des Verteidigungsminister gegen die Airbus-Unternehmen offengelegt werden“, so Amon, der auch Sicherheitssprecher seiner Partei ist.

FPÖ-Chef Heinz Christian Strache hatte die Vorlage der Anzeige als Bedingung für die Einsetzung eines neuen Untersuchungsausschusses zur Eurofighter-Affäre genannt. „Im Zuge des Nationalen Sicherheitsrates werden die Mitglieder des Gremiums voll umfänglich informiert“, kündigte Kern nun in einer Aussendung an. Der genaue Termin für die Sitzung des Sicherheitsrats ist noch nicht bekannt.

Einberufung erfolgt auf Ersuchen Doskozils

Der Sicherheitsrat ist ein vertrauliches Beratungsgremium der Regierung in Angelegenheiten der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Vertreten sind neben den zuständigen Regierungsmitgliedern auch Vertreter aller im Hauptausschuss des Nationalrats vertretenen Parteien – also auch von FPÖ und Grünen, die gemeinsam einen neuen U-Ausschuss einrichten könnten.

Die Einberufung der Sitzung erfolgt laut Kern auf Ersuchen von Doskozil. „Ich möchte dem dringenden Wunsch nach Detailinformationen zur Strafanzeige und dem Vergleich aus 2007 sehr gerne nachkommen und werde daher diesem hochrangigen Gremium die diesbezüglichen Unterlagen vorlegen“, sagt der Verteidigungsminister am Donnerstag.

Außerdem betonte der Minister, bereits am 16. Februar vor der öffentlichen Ankündigung die Wehrsprecher aller Parteien über die geplante Anzeige gegen Airbus informiert zu haben. Die ÖVP hatte zuvor Kritik an der Informationspolitik des SP-Ministers geübt.

FPÖ hält sich bedeckt

Wird die FPÖ, die bereits wissen hat lassen, dass sie „prinzipiell“ für Aufklärung, aber gegen einen „Freifahrtschein für Herrn Pilz“ sei, mitziehen? Gegenüber der TT blieb man am Mittwoch dort vage: „Wir gehen davon aus, dass es Mehrheitsgespräche zu führen gilt.“ Die FPÖ werde „die Ausgangssituation und alle Rahmenbedingungen“ in ihrem Parlamentsklub analysieren. „Wir kennen allerdings die Anzeige des Verteidigungsministers nicht, welche die Basis für eine seriöse Prüfung des Sachverhalts wäre.“

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) ging indes am Donnerstag davon aus, dass der neue Eurofighter-Untersuchungsausschuss kommt. Diese Einschätzung vertrat er nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf entsprechende Journalistenfragen. Voraussetzung sei, dass den Fraktionen alle relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und dass neue Fakten auf den Tisch kämen.

Pilz will Blaue „locken“

Der Grüne Abgeordnete Peter Pilz begrüßt die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates in der Causa Eurofighter. Wiewohl dort der Vergleichsvertrag aus dem Jahr 2007 vorgelegt werden soll, ließ es sich Pilz nicht nehmen, diesen am Donnerstag auch medienwirksam für FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zu veröffentlichen, um ihn zu einem U-Ausschuss zu bewegen. Eine Provokation sieht Pilz darin nicht.

Die Stimmen der Freiheitlichen sind notwendig, damit die Opposition einen neuen Untersuchungsausschuss zum umstrittenen Jet-Kauf einsetzen kann. Allerdings zierte sich die FPÖ zuletzt und wollte Einblick in die aktuelle Strafanzeige des Verteidigungsministeriums und eben den Vergleich, den der damalige SPÖ-Minister Norbert Darabos mit Eurofighter ausverhandelt hat.

Wiewohl dies nun im Rahmen eines Nationalen Sicherheitsrates ohnehin passieren soll, steckte Pilz am Donnerstag zu Beginn seiner Pressekonferenz den Vergleichsvertrag in ein großes Kuvert mit der Aufschrift „Klubobmann Strache“ – „das schick ich ihm“. Eine bewusste Reizung der ohnehin zögerlichen FPÖ konnte er darin auf Nachfrage nicht erkennen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Erfüllung eines Herzenswunsches des Freiheitlichen Klubobmannes eine Provokation ist.“

Auch den anwesenden Journalisten wurden die von Darabos unterschriebenen Dokumente vorgelegt, die Pilz laut eigenen Angaben auf ihre Echtheit geprüft hat. Inhaltlich schoss sich Pilz auf den früheren Verteidigungsminister ein: „Es wird davon ausgegangen, dass der EF-Untersuchungsausschuss seine Arbeit Ende Juni 2007 beendet. Die Wirksamkeit dieser Vereinbarungen ist davon unabhängig“, lautet eine Passage in den Nebenpunkten, die Pilz stört. „Wie kommt ein Verteidigungsminister dazu, mit Eurofighter in Vergleichsverhandlungen die Beendigung des U-Ausschusses hineinzuschreiben?“ Zum selben Zeitpunkt habe die SPÖ-Fraktion einen „Befehl“ der damaligen SPÖ-Spitze um Alfred Gusenbauer bekommen, den Ausschuss abzudrehen, vermutete er. Darabos und Gusenbauer sollten unter Wahrheitspflicht in einem U-Ausschuss aussagen, findet Pilz. (TT/APA)