Wien – Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Donnerstag angekündigt, im Zusammenhang mit der Eurofighter-Debatte den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen. Im Rahmen der Sitzung wird Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Vertretern von ÖVP und Opposition sowohl die Strafanzeige gegen Airbus als auch den Vergleich mit dem Luftfahrtkonzern aus dem Jahr 2007 vorlegen.

Die ÖVP begrüßt die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats in der Causa Eurofighter. ÖVP-Generalsekretär Werner Amon sprach am Donnerstag von einem ersten Schritt in die richtige Richtung. „Es ist höchste Zeit, dass der Darabos-Deal und die Strafanzeige des Verteidigungsminister gegen die Airbus-Unternehmen offengelegt werden“, so Amon, der auch Sicherheitssprecher seiner Partei ist.

FPÖ-Chef Heinz Christian Strache hatte die Vorlage der Anzeige als Bedingung für die Einsetzung eines neuen Untersuchungsausschusses zur Eurofighter-Affäre genannt. „Im Zuge des Nationalen Sicherheitsrates werden die Mitglieder des Gremiums voll umfänglich informiert“, kündigte Kern nun in einer Aussendung an. Der genaue Termin für die Sitzung des Sicherheitsrats ist noch nicht bekannt.

Einberufung erfolgt auf Ersuchen Doskozils

Der Sicherheitsrat ist ein vertrauliches Beratungsgremium der Regierung in Angelegenheiten der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Vertreten sind neben den zuständigen Regierungsmitgliedern auch Vertreter aller im Hauptausschuss des Nationalrats vertretenen Parteien – also auch von FPÖ und Grünen, die gemeinsam einen neuen U-Ausschuss einrichten könnten.

Die Einberufung der Sitzung erfolgt laut Kern auf Ersuchen von Doskozil. „Ich möchte dem dringenden Wunsch nach Detailinformationen zur Strafanzeige und dem Vergleich aus 2007 sehr gerne nachkommen und werde daher diesem hochrangigen Gremium die diesbezüglichen Unterlagen vorlegen“, sagt der Verteidigungsminister am Donnerstag.

Außerdem betonte der Minister, bereits am 16. Februar vor der öffentlichen Ankündigung die Wehrsprecher aller Parteien über die geplante Anzeige gegen Airbus informiert zu haben. Die ÖVP hatte zuvor Kritik an der Informationspolitik des SP-Ministers geübt.

Pilz legte Antragstext vor

Indes liegt bereits der Entwurf für den Antragstext für einen neuerlichen Untersuchungsausschuss zur Causa vor. Grünen-Mandatar Peter Pilz hat ihn formuliert – als Folge der Anzeige von SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil. Es geht um den Verdacht auf arglistige und betrügerische Täuschung, unter anderem beim Preis der Flieger.

Die übrigen Parlamentsparteien haben den Entwurf bekommen; der Tiroler Tageszeitung liegt er ebenfalls vor. Als Untersuchungsgegenstand „ist die Vollziehung des Bundes betreffend das Kampfflugzeugsystem ,Eurofighter Typhoon‘ in den Jahren 2000 bis 2016“ – also vom Ausschreibungsverfahren und der Typenentscheidung unter Schwarz-Blau über die Vergleichsverhandlungen des damaligen SPÖ-Heeresministers Norbert Darabos 2007 bis zum laufenden Betrieb der Eurofighter – angeführt.

Beleuchten will Pilz „unzulässige Zahlungsflüsse“. Aufgeklärt werden solle, „ob und gegebenenfalls in welcher Höhe von Verkäuferseite Kosten für Provisionen, Vermittlungsgebühren oder sonstige Zahlungen an Dritte in der Preisbildung berücksichtigt oder sonst dem Bund verrechnet wurden“. Ebenso, „ob aus diesen Zahlungsflüssen Politiker, Amtsträger, Bedienstete oder Auftragnehmer des Bundes, der Länder oder anderer öffentlicher Körperschaften oder diesen jeweils nahestehende Personen Zahlungen, Provisionen oder sonstige Vorteile erhielten“. Eruiert werden sollte, „in welcher Höhe der Bund dadurch geschädigt wurde, und welche Konsequenzen daraus gezogen wurden ...“. Ebenso auf der Pilzschen Prüfwunschliste: „Lieferfähigkeit“ und „Probleme im Betrieb“.

FPÖ hält sich bedeckt

Wird die FPÖ, die bereits wissen hat lassen, dass sie „prinzipiell“ für Aufklärung, aber gegen einen „Freifahrtschein für Herrn Pilz“ sei, mitziehen? Gegenüber der TT blieb man am Mittwoch dort vage: „Wir gehen davon aus, dass es Mehrheitsgespräche zu führen gilt.“ Die FPÖ werde „die Ausgangssituation und alle Rahmenbedingungen“ in ihrem Parlamentsklub analysieren. „Wir kennen allerdings die Anzeige des Verteidigungsministers nicht, welche die Basis für eine seriöse Prüfung des Sachverhalts wäre.“

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) ging indes am Donnerstag davon aus, dass der neue Eurofighter-Untersuchungsausschuss kommt. Diese Einschätzung vertrat er nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf entsprechende Journalistenfragen. Voraussetzung sei, dass den Fraktionen alle relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und dass neue Fakten auf den Tisch kämen.

Pilz stellt den Blauen, in Anspielung auf ihren Slogan, „eine einfache Frage: Gilt ,Österreich zuerst‘ oder ,Eurofighter zuerst‘? Es wäre für die FPÖ „verheerend, wenn sie sich als Eurofighter-Partei deklarieren würde, wenn das F für Fighter steht“. (TT/APA)