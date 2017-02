Von Carmen

Baumgartner-Pötz

Wien – Nach der Wahl ist vor der Wahl. 2016 wurde das innenpolitische Österreich von der Bundespräsidentenwahl – und der zugehörigen Pannenserie – in Atem gehalten. Nicht nur deshalb wurde für 2017 von den Regierungsparteien eine große Wahlrechtsreform angekündigt. Die Klub­obleute Andreas Schiede­r (SPÖ) und Reinhold Lopatk­a (ÖVP) sind mit ihren Vorschlägen auch bereits an die Öffentlichkeit gegangen: Sie wollen einen Vorwahltag, aber die Briefwahl beibehalten – und schon am Sonntag auszählen. Nicht mehr im rot-schwarzen Wahlrechtspaket enthalten sind die Themenkomplexe Frauenquote, Mehrheitswahlrecht und E-Voting – weil Mehrheiten nicht in Sicht sind.

Da ginge durchaus noch mehr, ist Armin Rabitsch von der Initiative wahlbeobachtung.org überzeugt. Er und seine Kollegen haben in den Tagen vor der Bundespräsidenten-Stichwahlwiederholung wie bereits im Herbst Vertreter der Bundeswahlbehörde sowie der politischen Parteiakademien, des Rechnungshofs, des Bundeskanzleramtes und zivilgesellschaftlicher Organisationen getroffen. Aus den Erkenntnissen der letzten Wahl und den verschiedenen Expertengesprächen ist jetzt ein neuer Vorschlagskatalog mit 37 Empfehlungen für die politischen Entscheidungsträger entstanden. Die international erfahrenen Wahlbeobachter empfehlen unter anderem eine Vereinfachung der bestehenden Gesetzgebung: „In Österreich gibt es sehr viele Gesetze, wer kennt sich da noch aus? Man hat den Eindruck, sie sind am Bürger vorbeigeschrieben“, kritisiert Rabitsch. Er wünscht sich eine stärkere Miteinbeziehung der Zivilbevölkerung und eine entsprechende Öffnung des Verfassungsausschusses. Eine „Wahlreformgruppe im Parlament“, wie sie im vergangenen Jahr angekündigt wurde, gebe es in dieser Form nicht, so der Tiroler, der schon mehrere Wahlmissionen in OSZE-Ländern geleitet hat. Sein Team hat sich auch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs zur Aufhebung der ersten Bundespräsidentenwahl im vergangenen Mai genau angeschaut. Auch dieses spricht dafür, einige Änderungen umzusetzen: Im Zusammenhang mit dem zentralen Wählerregister etwa (das im Nationalrat bereits beschlossen wurde) sollte es den Wählerinnen und Wählern leicht möglich sein, das Einlangen ihrer Briefwahlkarten zu überprüfen. „Derzeit gibt es eine hohe Dunkelziffer an Wahlkarten, die irgendwie auf dem Postweg verschollen oder erst nach der vorgesehenen Frist eingelangt sind“, erklärt Rabitsch. Kritisch sieht der Experte das derzeit hohe Risiko, dass es bedingt durch die VfGH-Judikatur derzeit ein hohes Gefahrenpotenzial für weitere Wahlaufhebungen gibt. „Fehler sind menschlich, man sollte aber böses, mutwilliges, manipulatives Fehlverhalten möglichst ausschließen – auch das müsste das Parlament ausformulieren“, meint Rabitsch.

Unter den Empfehlungen finden sich auch dezidiert Maßnahmen zur besseren Förderung von Frauen im politischen Wettbewerb. „Man könnte das an positive Anreize in der Parteienförderung koppeln – etwa, wer 30 Prozent Frauenanteil in der Parlamentsfraktion schafft, bekommt 80 Prozent der Förderung“, nennt Rabitsch ein Beispiel.