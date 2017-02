Von Serdar Sahin

Wien – Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) erhöht den Druck auf die sozialen Medien und fordert mehr Transparenz von Facebook, Google und Co. „Was Hasspostings – wie Cybermobbing oder Verhetzung – anbelangt, muss man sie stärker in die Pflicht nehmen“, sagte sie kürzlich zur Tiroler Tageszeitung.

Konkret fordert sie eine Berichtspflicht von den Online-Riesen. Diese sollen melden, wie viele Hassposting sie bekommen und wie viele sie tatsächlich löschen. „Denn im Grunde genommen wissen wir nichts. Wir wissen nicht, wie viele Mitarbeiter sich um das Löschen von solchen Postings kümmern“, kritisiert die SPÖ-Politikerin. Und: „Haben diese Mitarbeiter überhaupt einen Bezug zu Österreich bzw. sind diese mit dem hiesigen Rechtssystem und den kulturellen Gepflogenheiten vertraut?“, will Duzdar von den sozialen Netzwerken wissen. Bei einem Gespräch mit Facebook-Vertretern Mitte Februar in Wien deponierte die Staatssekretärin für Digitalisierung ihre Forderungen.

Duzdar kritisiert schon länger, dass Facebook, YouTube (gehört zu Google, Anm.) und Twitter beim Löschen von Hasspostings nachlässig sind. In einem europaweiten Vergleich würden – je nach Plattform – im Schnitt ungefähr 40 Prozent der von Juristen als strafrechtlich relevant gemeldeten Inhalte in der selbst auferlegten Frist von 24 Stunden gelöscht. In Österreich liege diese Rate bei 20 Prozent, habe eine Überprüfung des Antirassismusvereins Zara ergeben.

Angesprochen auf die Kritik von Duzdar, sagte ein YouTube-Sprecher gegenüber der TT: „YouTube hat klare Richtlinien, die Hassbotschaften gegen bestimmte Gruppen oder verhetzende Inhalte verbieten, und wir entfernen alle Videos, die gegen diese Richtlinien verstoßen, sobald sie gemeldet werden. Dies gilt ebenso für Inhalte, die gegen lokale Gesetze verstoßen.“

Zur Löschrate verwies YouTube auf einen Test von Jugendschutz.net, der im Vorjahr im Auftrag des deutschen Justizministeriums durchgeführt wurde. Demnach liegt die Löschrate von strafbaren Inhalten in Deutschland bei 98 Prozent. Aber: Die Löschrate innerhalb von 24 Stunden ist laut dem Test deutlich niedriger. Zur Mitarbeiteranzahl, die sich um die Löschung von Hasspostings kümmert, machte YouTube keine Angaben.

Auch Facebook gab sich hier bedeckt. „Genauere Angaben zu Größe und Zusammensetzung unserer Community Operations Teams können wir nicht machen“, sagte ein Facebook-Sprecher. „In unseren Büros in Dublin, Hyderabad, Austin und Menlo Park arbeiten mehrere tausend Menschen.“ Wichtiger als die Größe der Teams sei für Facebook die Effektivität, mit der sie arbeiten, um Inhalte, die gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen, zu entfernen.

Facebook sei ohnehin „in hohem Grad selbstreguliert“. Das heißt, „dass die Nutzer bedenkliche oder anstößige Inhalte selbst melden – Facebook kontrolliert Inhalte also nicht aktiv, sondern dann, wenn sie von einem Nutzer gemeldet werden. Jede Meldung wird dann vom Community Operations Team, also von individuellen Personen, geprüft – in der jeweiligen Sprache“, hieß es weiter. Anschließend werde eine passende Maßnahme ergriffen. Das beinhalte beispielsweise die Löschung von Inhalten, die Hassrede enthalten.