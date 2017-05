Von Karin Leitner

Wien – Lange Zeit äußert sich die Rechnungshofpräsidentin öffentlich nicht. Dann sagt sie etwas, das in der Polit-Szene für Aufruhr sorgt – und Proponenten von SPÖ und ÖVP missfällt. In einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung hat Margit Kraker gefordert, zu verbieten, vorzeitig wählen zu lassen. Nur noch der Bundespräsident solle den Nationalrat auflösen können, nicht mehr Parlamentarier. Und: Die Gesetzgebungsperiode solle nicht mehr fünf, sondern vier Jahre dauern – wie das bis 2008 der Fall war.

So uneinig die Koalitionspartner anderweitig sind, da sind sie sich einig: Das komme nicht in Frage. ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner begründet das via Tiroler Tageszeitung so: „Ich halte nichts von einer Einschränkung der parlamentarischen und demokratischen Rechte. Der Vorschlag ist auch nicht wirklich durchdacht. Eine Regierung braucht eine stabile Mehrheit im Parlament, ansonsten drohen über Jahre unklare Verhältnisse und teure Experimente mit jeweils wechselnden Mehrheiten.“

Die Klubobleute der Regierungsfraktionen verwahren sich ebenfalls gegen Krakers Begehren. Für den Roten Andreas Schieder ist „befremdlich“, dass die Rechnungshofpräsidentin versuche, in die Grundkompetenzen des Hohen Hauses einzugreifen. Das brächte „weit reichende Verfassungsänderungen. Ich halte es nicht für klug, diese Diskussion jetzt zu beginnen.“ Abgesehen davon: „Der Rechnungshof ist das Hilfsorgan des Parlaments – und nicht umgekehrt.“

Für den Schwarzen Reinhold Lopatka geht Kraker ebenfalls zu weit: Die Rechnungshofpräsidentin habe „viele Aufgaben“, diese Thematik gehöre aber nicht dazu; das sei Sache des Parlaments. Der Rechnungshof sollte alles tun, um dieses zu stärken – und nicht durch derartige Aussagen zu schwächen. Ist Lopatka von Kraker, die er als Rechnungshofchefin gepusht hat, enttäuscht? „So schnell bin ich nicht zu enttäuschen.“

Und wie stehen Oppositionelle zu Krakers Verlangen, eine frühere Wahl zu untersagen? FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache ortet „Unsinn. Das schafft mehr Probleme, als es löst. Demokratie lebt nicht von Wahlverboten.“ Behagen würde ihm aber, die Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre zu reduzieren. Mit der von SPÖ, ÖVP und Grünen vor der Wahl 2008 beschlossenen Verfassungsänderung seien den Staatsbürgern „Wahlrechte genommen“ worden.

Kraker habe „das Problem richtig angesprochen – dass immer mehr mit Neuwahl taktiert wird. Und dass das die Innenpolitik lähmt“, sagt Grün-Mandatar Albert Steinhauser. Nicht mehr so leicht „in eine Wahl flüchten zu können“, wäre gut. Nicht gut wäre, zu untersagen, vor dem Ende der gesetzlichen Periode wählen zu lassen. Steinhauser plädiert dafür, dass für einen Wahlantrag die Regierung durch einen Misstrauensantrag im Parlament scheitern muss – oder dass sie eingesteht, dass sie gescheitert ist.