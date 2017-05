Wien – Die hitzige Debatte um die türkischen Wählerlisten, durch die illegale Doppelstaatsbürgerschaften in Österreich aufgedeckt werden könnten, geht in die nächste Runde. Nachdem FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Dienstag erklärt hatte, in Besitz einer Liste mit 46.000 Namen zu sein und diese an die Behörden übermitteln zu wollen, gehen die Wogen hoch.

Der Grün-Abgeordnete Peter Pilz, der bereits in der Vorwoche angegeben hatte, in Besitz eines Wählerverzeichnisses mit 107.877 Namen zu sein, kritisierte die FPÖ-Ankündigung im Kurier heftig: „Diese Unanständigkeit hätte ich Strache nicht zugetraut. Wenn er die Liste weitergibt, geht er über die Leichen von Neo-Österreichern.“ Pilz fordert Opferschutz für jene Personen, die ohne ihr Wissen auf den Listen stehen – also mutmaßlich doppelte Staatsbürger sind.

Vor Journalisten in Wien sagte Strache am Dienstag, dass noch geprüft werde, ob die Liste wirklich authentisch sei. Darauf seien auch „viele Bezirksräte aus unterschiedlichen Parteien“. Strache wollte nicht sagen, von wem die FPÖ die Liste erhalten hatte. Sie scheine aber glaubwürdig und werde derzeit von einem Rechtsanwalt überprüft.

Österreich bräuchte wohl Kooperation der Türkei

Die Bundesländer jedenfalls wären gesetzlich dazu verpflichtet, jeden Fall zu prüfen, sobald sie in den Besitz der Daten gelangen. In der Folge dürfte sich aber bald herausstellen, dass solche Wählerverzeichnisse wertlos sind. Selbst wenn die derzeit kursierenden Listen authentisch sein sollten, müsste möglichen Doppelstaatsbürgern nachgewiesen werden, dass sie die türkische Staatsbürgerschaft nach der Verleihung der österreichischen beantragt haben, berichtet der Kurier. „Die Beweislast liegt bei der Behörde“, sagte Barbara Reinwein von der zuständigen Magistratsabteilung in Wien gegenüber der Zeitung.

Österreich benötigt also wohl die Kooperation der Türkei, um die Fälle tatsächlich zu verifizieren. Wie sich bereits in der Vergangenheit gezeigt hat, ist die Bereitschaft der türkischen Behörden zur Kooperation in solchen Angelegenheiten nicht gerade groß. Mangels Beweisen dürften etwaige Aberkennungsverfahren deshalb von den heimischen Gerichten abgelehnt werden.

Strache fordert Stopp aller Einbürgerungen von Türken

FPÖ-Chef Strache will mit den Listen trotzdem „nicht hinter dem Berg halten“. Als „wirklich lächerlich“ und „Schutzbehauptungen“ wies er Angaben von Betroffenen zurück, sie hätten nichts vom Wiedereintritt in die türkische Staatsbürgerschaft gewusst. Es sei ja niemand „mit vorgehaltener Pistole“ gezwungen worden, die entsprechende Unterschrift zu leisten. „Wir sind von tausenden Doppelstaatsbürgern betrogen worden. Da hat es nur eine Konsequenz zu geben, der Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft“, betonte Strache.

Er forderte bis zur Klärung der Frage einen Stopp aller Einbürgerungen von Türken sowie die Einsetzung einer Task Force im Innenministerium, die sämtliche Einbürgerungen der vergangenen 15 Jahre unter die Lupe nehmen solle.

Hofer: Anfechtungsgrund bei Wahlen

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) sagte, Pilz halte die Liste zurück, „weil auch eigene Funktionäre betroffen sind und Politiker der Grünen eine doppelte Staatsbürgerschaft haben“. Hofer mahnte, dass die illegalen Doppelstaatsbürgerschaften auch einen Anfechtungsgrund bei österreichischen Wahlen darstellen könnten. „Es geben Menschen ihre Stimme ab, die keinen Pass haben.“ Dadurch würden Wahlen anfechtbar. „Das sollten wir uns wirklich sparen“, sagte der ehemalige Bundespräsidentschaftskandidat.

Strache betonte, dass die FPÖ schon vor Jahren auf das Problem der illegalen Doppelstaatsbürger aufmerksam gemacht habe. Die Behörden hätten in vielerlei Hinsicht tätig werden können, etwa mit „Planquadraten“ vor türkischen Konsulaten, beim Bundesheer oder auf Flughäfen, um Pässe auf fehlende türkische Stempel zu prüfen. (TT.com, APA)