Von Karin Leitner

Wien – Zeitgewinn. Das ist das, wonach Maria Vassilakou trachtet. Sie schiebt die leidige Causa Heumarkt in den Juni – und den Gemeinderäten zu. Wie berichtet, haben die Hauptstadt-Grünen ihre Parteigänger über ein Bauprojekt abstimmen lassen. Eine knappe Mehrheit (18 Stimmen) hat sich gegen das 66-Meter-Hochhaus ausgesprochen. Das Argument der Widersacher – damit ginge Wiens Status als Weltkulturerbe verloren – hat gewirkt. Das Problem für Grünen-Chefin Vassilakou, die auch Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin ist: Sie ist für diese Heumarkt-Neuerung, hat das mit dem Koalitionspartner SPÖ paktiert. Sie hat allerdings auch versichert, sich an das Resultat der Abstimmung ihrer Basis zu halten; laut Parteistatut ist es bindend.

Jetzt ist sie in der Bredouille. Stößt sie Bürgermeister Michael Häupl vor den Kopf? Oder Gesinnungsfreunde, weil sie nicht hält, was sie versprochen hat? Der versuchte Ausweg: Vassilakou überantwortet die Letztentscheidung den Gemeinderäten. Für ihre Fraktion gilt: freies Mandat statt Klubzwang.

Befreiungsschlag ist das keiner. Intern geht es rund. „Es ist augenscheinlich, dass es ein Problem zwischen Führungsebene und Basis gibt“, sagt Alexander Hirschenhauser, Klubchef der Innere-Stadt-Grünen und einer der Proponenten der Urabstimmung. Das Ergebnis einer Befragung sei „ernst zu nehmen“, befindet der Wiener Abgeordnete Martin Margulies im Standard. Er lässt wissen, im Gemeinderat gegen das Vorhaben zu votieren. Zwei andere Klubmitglieder seien ebenfalls „nicht pro“.

Damit kämen Rot und Grün auf nur 51 von 100 Stimmen für den Heumarkt-Turmbau. Eine Zitterpartie für die Bündnispartner.

Dabei hat Grünen-Fraktionschef David Ellensohn kundgetan, dass es eine rot-grüne Mehrheit geben werde. Der nächste Anlass für Ärger von Öko-Funktionären: Zuerst zu sagen, jeder solle seinem Gewissen folgen, dann das Stimmverhalten vorzugeben, sei eine Chuzpe.

Und so finden auch Parteigänger, dass Vassilakou, die seit 2010 als Vize-Stadtchefin amtiert, nicht mehr tragbar ist. Es sei ja nicht das erste Mal, dass sie etwas ankündige, was sie nicht mache. Vor der Landtagswahl 2015 hatte sie gesagt: „Sollte es zu Verlusten kommen, was ich nicht glaube, dann bedeutet das für mich auch, dass es an der Zeit ist, dass die nächste Generation bei den Grünen übernimmt.“ Die Partei verlor 0,8 Prozentpunkte; Vassilakou blieb. Ihr Kommentar: Dass sie weiteres Engagement mit einem Wahlerfolg verbunden habe, sei „keine Glanzleistung“ gewesen. Umso bemerkenswerter ist, dass sie nun wieder redet – und nicht handelt.

Wiens NEOS hoffen, von den Wirrnissen bei der Konkurrenz zu profitieren. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger: „Ich lade alle grünen Sympathisanten, die sich abgestoßen fühlen, ein, ein Stück des Weges mit uns zu gehen.“