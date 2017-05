Von Michael Sprenger

Wien – Vor einem Jahr, nach dem Rücktritt von Werner Fay- mann als SPÖ-Vorsitzender und Bundeskanzler, machte sich in den Reihen der SPÖ eine Aufbruchstimmung breit. Mit Christian Kern an ihrer Parteispitze hatten die Genossen wieder Zuversicht. Auf zu neuen Ufern!

Der neue Hoffnungsträger der Sozialdemokratie wusste aber bei sich, dass auch er keine Wunder bewirken kann. „Ich kann nicht über Wasser gehen“, sagte Kern, der anders als Faymann mit Selbstironie ausgestattet ist. Ein Jahr später macht sich selbst bei den Optimisten der Partei langsam Ernüchterung breit.

Zwar bläst – anders als bei Werner Faymann vor einem Jahr – Kern noch kein eiskalter Wind entgegen, aber mit Blick auf das Hochamt der SPÖ rechnet auch der Parteivorsitzende nicht mit einer Jubelveranstaltung. Der Aufmarsch am 1. Mai von Zehntausenden Genossen vor dem Wiener Rathaus wird also kein sozialdemokratischer Palmsonntag werden. „Die Palmenwedler sind meist in der Minderheit“, sagte Kern in der Ö1-Sendung „Im Klartext“.

Trotz aller Unterschiede gibt es Parallelen zur Situation vor einem Jahr. Auf der Regierungsbank arbeitet man weiterhin kräftig gegeneinander. Wie vor einem Jahr wird über eine vorzeitige Wahl spekuliert. Keiner der roten und schwarzen Akteure will daran glauben, dass die Koalition bis zum Herbst 2018 halten wird. Angesichts des österreichischen EU-Vorsitzes in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres und der anstehenden Landtagswahlen in Niederösterreich, Vorarlberg, Kärnten und Tirol im Frühjahr mehren sich die Aussagen, dass noch heuer der Nationalrat neu gewählt werden dürfte.

Auch beim SPÖ-internen Drehbuch bietet sich ein Vergleich mit der Situation vor einem Jahr an. Wie einst Faymann muss Kern vor dem 1. Mai zum Parteitag der Wiener Gesinnungsfreunde. Fay­mann wurde damals an selber Stelle, bei der Messe Wien, von der Parteijugend ein frostiger Empfang bereitet.

Am 1. Mai kam es dann vor dem Rathaus zum denkwürdigen Ereignis. Faymann wurde nach seinem Schwenk in der Flüchtlingspolitik von den versammelten Genossen gnadenlos ausgepfiffen – und zum Rücktritt aufgefordert, der wenige Tage später, nach einem glücklosen Abwehrkampf, dann vollzogen wurde. Ermuntert wurden die Faymann-Gegner durch das desaströse Ergebnis beim ersten Wahlgang zur Bundespräsidentenwahl.

Am morgigen Samstag, beim Wiener Parteitag, muss wohl Kern keinem organisierten Pfeifkonzert beiwohnen. Schließlich sind seine Wiener Parteifreunde in erster Linie mit sich selbst und der Zukunft nach Michael Häupl beschäftigt. Der Wiener Bürgermeister hat bereits angekündigt, nach der Nationalratswahl abzutreten. Damit hat er vorerst für sich die Voraussetzungen für einen halbwegs ruhigen Parteitag geschaffen.

Kern selbst wird nur knapp eine halbe Stunde beim Parteitag anwesend sein. Nach seiner Rede zum Auftakt muss er das Gelände der Messe Wien schon wieder verlassen, damit er rechtzeitig zum samstägigen EU-Gipfel mit den anderen Staats- und Regierungschefs in Brüssel erscheinen kann.

Auch ohne dem Parteitag länger beiwohnen zu können, weiß er, dass er rasch eine geschlossene Wiener SPÖ benötigt. Nur so hat Kern nach der kommenden Nationalratswahl eine Chance, Hausherr am Ballhausplatz bleiben zu können.

Seit Wochen gärt es in der Wiener SPÖ. Ein Machtkampf um die Häupl-Nachfolge ist längst entbrannt. Eine Gruppe ehemaliger Fay- mann-Jünger fordert mit einer Hinwendung zur FPÖ eine Neuausrichtung der Wiener Partei. ­Häupl wird immer offener von der Partei-Rechten kritisiert. Stadtrat Michael Ludwig wird als Häupl-Nachfolger positioniert. Eine späte Rache für die Demontage Faymanns.

Während in der mächtigen Wiener Partei die personelle Zukunft noch offen ist, hängt die Partei zwischen Vorarlberg und Niederösterreich immer noch in den Seilen. Bleiben also noch das SPÖ-dominierte Burgenland und Kärnten.

Doch angesichts von Rot-Blau im Burgenland und der schwierigen finanziellen Lage nach dem Hypo-Debakel in Kärnten können auch diese beiden Bundesländer nicht als Ruhekissen für den Kanzler herhalten.

Mit Blick auf die kommende Wahlauseinandersetzung versucht daher Kern im populistischen Fach sein Glück. So will er FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und seinen womöglichen ÖVP-Herausforderer Sebastian Kurz auf Distanz halten. Wenn es um die Beziehung zur Türkei und die Flüchtlings- oder Arbeitsmarktpolitik geht, rückt Kern immer weiter nach rechts. Zwangsläufig löst er damit beim linken Parteiflügel Irritationen aus.

Beim Mai-Aufmarsch vor dem Rathaus stehen die „SPÖ-Grundwerte“ Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität im Mittelpunkt. Die Parteijugend und die Parteilinken sehen diese Grundwerte durch die populistischen Ausflüge des Kanzlers gefährdet.

Oder wie mutmaßte eben noch der Kanzler? Die Palmenwedler sind meistens in der Minderheit. Die mit den Trillerpfeifen hört man.

Das war vor einem Jahr noch anders. Bei seiner Antrittsrede als Vorsitzender wurde Kern immer wieder mit anhaltendem Applaus bedacht. Als er dann auch noch aus der „Internationale“, dem Kampflied der Sozialdemokratie, zitierte – „Es rettet uns kein höh’res Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun/Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun“ – wurde er wie ein Popstar gefeiert. Doch das erste Jahr Kerns hat Spuren hinterlassen. Damals, im Mai 2016, gab es in der SPÖ noch Aufbruchstimmung.