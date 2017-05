Innsbruck, Bregenz – Im Jänner hat die Bundesregierung ein überarbeitetes Regierungsprogramm präsentiert. Die Umsetzung kostet Geld, die Länder fürchten jetzt Mehrbelastungen und wollen heute bei der Landesfinanzreferentenkonferenz in Innsbruck ihre Linie gegenüber dem Bund festlegen. Unabhängig davon steigen sie bei der Beteiligung für die Heimopferrenten auf die Bremse. Ein internes Papier schlägt sogar eine Ablehnung vor. Rund neun Millionen Euro veranschlagt der Bund jährlich dafür, ein Drittel erwartet man sich von den Ländern. Die Finanzreferenten dürften sich vorerst mit der Klärung von offenen Fragen herauswinden. Eine endgültige Absage könnte nämlich einen Sturm der Entrüstung auslösen.

Ebenfalls noch nicht ausverhandelt ist die neue Aufgabenorientierung beim Finanzausgleich. In der Kinderbetreuung sollen 40 Millionen nach Kriterien wie Öffnungszeiten an die Gemeinden und Städte fließen. Wie die autonome Einhebung der Wohnbauförderungsabgabe durch die Länder praktiziert wird, steht auch noch nicht fest. „Mir kommt es darauf an, dass wir uns als Länder selbstbewusst und klar positionieren, auch gegenüber dem Bund“, sagte der Vorsitzende der Landeshauptleute- und Finanzreferentenkonferenz, LH Günther Platter, im Vorfeld der Sitzung. Gleichzeitig würden die Länder erneut zeigen, „dass wir durchaus zu Veränderungen bereit und keine Reformverweigerer sind. Wir werden ernsthafte Verhandlungen auf Augenhöhe führen.“

Weiter westlich in Bregenz diskutieren am Freitag die Verkehrsreferenten über zusätzliche Einahmen für die Straßenerhaltung. Zuletzt war eine flächendeckende Lkw-Maut in Gespräch, doch sie wird u. a. von LH Platter abgelehnt. Auf dem Tisch der Verkehrslandesräte liegt eine Alternativstudie des Wiener Beratungsunternehmens Herry Consult über die Auswirkungen einer höheren Mineralölsteuer auf Diesel. Fünf Cent mehr würden 352 Mio. Euro für die Straßenerhaltung bringen. Die Erträge aus einer Lkw-Maut werden mit 577 Mio. Euro beziffert. (pn)