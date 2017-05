Wenn Türken im Einvernehmen mit ihrem Ursprungsland ihre Staatsbürgerschaft zurücklegen, erhalten sie von den türkischen Behörden einen speziellen Ausweis, die sogenannte „blaue Karte“ (mavi kart). Sie werden danach in einem eigenen Register geführt. Dieser Status gewährt ihnen mehr Rechte als einem Ausländer, aktives oder passives Wahlrecht haben sie damit aber nicht. Die Sonderrechte gelten für Menschen, die von der Geburt an türkische Staatsbürger waren. Sie behalten ihre Rechte mit Ausnahme des Wahlrechts und des Rechts Beamte zu werden. Zugleich müssen sie auch keinen Militärdienst mehr ableisten. Ihre mit der Geburt vergebene nationale Identifikationsnummer verändert sich nicht durch die Übertragung in das Register für Besitzer Blauer Karten. Die Blaue Karte ist unbefristet gültig. Das Gesetz nr. 5901 dazu stammt aus dem Jahr 2009. Wer im geordneten Verfahren die türkische Staatsbürgerschaft zurücklegen will, muss unbescholten sein und eine andere Staatsbürgerschaft besitzen oder in Aussicht haben. Wer so seine Staatsbürgerschaft zurückgelegt hat, kann diese auch ohne Aufenthalt in der Türkei zurückbekommen. Auch Kinder, die mit ihren Eltern die Staatsbürgerschaft verloren haben, können diese nach der Volljährigkeit wieder beantragen, ohne in der Türkei zu leben. Mehrere Staatsbürgerschaften zu haben ist nach türkischem Recht kein Problem.