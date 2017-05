Wien, Linz – Bundeskanzler und Bundesparteichef Christian Kern hat bei der traditionellen Maikundgebung der SPÖ am Wiener Rathausplatz zu innerparteilicher Geschlossenheit aufgerufen. „Es ist eine Frage des Respekts, dass wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern mit den Sorgen und Nöten der 95 Prozent, die wir zu vertreten haben“, sagte er bei seinem ersten Auftritt beim Maiaufmarsch.

Kern verwies auf den Wiener SPÖ-Landesparteitag vom vergangenen Samstag. Dieser hatte mit durchwegs schlechten Wahlergebnissen geendet. So musste sich etwa der Wiener Landesobmann, Bürgermeister Michael Häupl, mit nur 77,4 Prozent Zustimmung begnügen.

Die Partei, so stellte Kern klar, habe Krisen immer dann gemeistert, wenn man zusammengestanden sei. Darauf hofft der Kanzler nun erneut, wie er den zehntausenden Menschen am Rathausplatz sagte: „Das ist das, was ihr euch erwarten dürft und das ist auch das, was ich mir erwarte.

Kern zeigte sich von seinem ersten Antreten am Rathausplatz beeindruckt: „Ich bin unglaublich stolz, das erste Mal auf dieser Tribüne als Vorsitzender zu euch sprechen zu dürfen.“ Den Teilnehmern – die Abordnungen aus den Bezirken waren im Sternmarsch zum Rathaus gezogen – versicherte er: „Ihr schaut‘s wirklich großartig aus.“

Zu schaffen machte dem Kanzler der frische Wind. Als er zum Pult schritt, wurde seine Redeunterlage von einer Böe erfasst. Zwar gelang es Kern, den Zettel vom Boden aufzuheben, bevor dieser endgültig weggeweht wurde – nötig wäre das aber nicht gewesen: „Ich weiß es eh auswendig, was ich euch sagen will.“

„Wir haben diesen 1. Mai in besseren Tagen und in schlechteren Tagen gefeiert“, erinnerte er an die mehr als hundertjährige Geschichte der Veranstaltung. Als Sozialdemokratie sei man immer dann erfolgreich gewesen, wenn man verstanden habe, dass man den Wandel nicht verhindern könne – sondern dass man sich an dessen Spitze stellen und dafür sorgen müsse, dass dabei „niemand unter die Räder kommt“.

Absage an vorgezogene Neuwahlen

„Wenn wir relevant bleiben wollen, wenn wir das Leben der Menschen berühren wollen, dann werden wir nach vorne denken müssen“, hielt Kern fest. Er warnte unter anderem davor, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse zur Norm würden. Auch die Anhebung des Mindestlohns wurde als vordringliches Ziel genannt. Gleichzeitig müssten Ältere die Chance erhalten, wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren zu können. Der Kanzler versprach zudem Maßnahmen, um die „Steuervermeidung“ großer Konzerne zu beenden.

Vorgezogenen Neuwahlen erteilte er einmal mehr eine Absage: „Ich muss sagen, die Arbeit in der Bundesregierung ist nicht immer ein Wellnessaufenthalt für uns alle.“ Österreich stehe aber vor jeder Parteitaktik. Eine vorzeitige Wahl würde kein Problem lösen. Als eine Verpflichtung bezeichnete Kern es auch, gegen den „rechten Mief“ zu kämpfen, der wieder aus „allen Löchern“ krieche: „Darum dürfen wir nie vergessen, der wahre politische Gegner ist nicht in unseren eigenen Reihen zu suchen.“

Einladung an „freche Jugendorganisation“ ins Kanzleramt

Die Premiere des neuen Kanzlers fiel deutlich freundlicher aus als der finale Auftritt von Vorgänger Werner Faymann, der im Vorjahr ausgebuht worden war. Die Abordnung aus Ottakring hatte sogar Palmwedel mitgebracht – nachdem Kern in einem Interview vor einigen Tagen erklärt hatte, dass er mit solchen am Rathausplatz eher nicht rechne. Lediglich Jugendvertreter übten, wie schon beim Parteitag, Kritik an seiner Politik.

Auf ein Transparent der Sozialistischen Jugend – mit der Aufschrift „Rote Schale, schwarzer Kern“ – ging der Angesprochene auch in seiner Rede ein. Er diskutiere gerne über den Kern seiner Politik, versicherte er – wobei eine Einladung ins Kanzleramt folgte sowie die Beteuerung: „Bei uns wird niemand ausgeschlossen, auch keine freche Jugendorganisation.“

5.000 bei FPÖ-Kundgebung in Linzer Festzelt

Die 1. Mai-Kundgebung der FPÖ am Urfahraner Jahrmarkt in Linz ist – angesichts von Turbulenzen in der Wiener SPÖ - im Zeichen demonstrativer Einigkeit gestanden. Bundesparteichef Heinz-Christian Strache kündigte eine Gesetzesinitiative zum Verbot des politischen Islam an und forderte einmal mehr Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf, sich für seinen Kopftuch-Sager zu entschuldigen.

Rot-weiß-rote Fähnchen, blauer Dunst, Gassenhauer, Radetzkymarsch und „Immer wieder Österreich“ – schon mehr als eine Stunde vor dem Start des offiziellen Programms stimmte die John Otti Band das Publikum ein. Das Festzelt war mit rund 5.000 Personen voll, weitere verfolgten die Reden von draußen. Zum Einzug von Strache und dem oberösterreichischen Landesparteichef LHStv. Manfred Haimbuchner wurde die Gemeinschaft besungen („Wir sind eine große Familie“).

Haimbuchner in Hemd und Lederhose stellte bei einem ersten Blick ins Zelt gleich fest, „wer die Nummer eins bei der arbeitenden Bevölkerung in Österreich“ sei. Kritik übte er an der „Scheißjobs“-Kampage der SPÖ, die „eine Respektlosigkeit“ sei, sowie dem „Hetzvideo gegen Unternehmer“ der Arbeiterkammer. „Unter dem Missbrauch der Arbeiterkammer“ würden die „Sozialisten“ vortäuschen, dass sie etwas für die Arbeitnehmer erreichen könnten. Dabei würden auf das Konto der SPÖ eher „Migranten, die seit 30 Jahren hier leben und kein einziges Wort Deutsch sprechen“ oder türkische Väter, die bestimmen, wann ihre Töchter heiraten, gehen. Im Staatsbürgerschaftsrecht forderte Haimbuchner ein „komplettes Umdenken“. Bei all jenen Türken, die nun um die österreichische Staatsbürgerschaft angesucht haben, solle das Verfahren ausgesetzt werden.

Strache schoss auf SPÖ

Strache wandte sich dann zuerst gemäß dem über der Bühne prangenden Slogan zum Tag der Arbeit „Einkommen zum Auskommen statt Hungerlohn & Leben in Armut“ sozialen und Steuerthemen zu: Ein Mindestlohn von 1.700 Euro brutto sei nur ein erster Schritt, man müsse „mit den Steuern hinunter, dass alle Leistungsträger entlastet werden“. Arbeitnehmer und Unternehmer müssten eigentlich gemeinsam diese „Raubritterregierung, die uns permanent aussackelt mit Schimpf und Schade davonjagen“. Ungerecht sei auch, dass man „irgendwelchen Wirtschaftsmigranten“ das Geld in Form von Mindestsicherung nachwerfe, während andere, die „40 Jahre lang gearbeitet haben, mit einer Mindestpension ihr Leben finanzieren müssen“.

Dann schoss sich Strache auf die SPÖ ein: „So sehen Loser aus“, meinte er in Richtung des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl, der beim Landesparteitag nur 77,4 Prozent erhalten hat und „den Abgang längst verpasst“ habe. SPÖ-Chef Christian Kern („Werner Faymann mit Sonnenbrille“) sei „ein Bundeskanzler ohne demokratische Legitimation“.

Bundespräsident Van der Bellen kritisierte Strache erneut für seinen Kopftuch-Sager. Er solle sich bei den Österreichern und bei allen „muslimischen Frauen, die seit Jahren für ihre Rechte kämpfen, aber unterdrückt werden“, entschuldigen. Das Kopftuch sei ein Symbol des politischen Islam und müsse in Kindergärten, Schulen und im öffentlichen Dienst untersagt werden. Auch der politische Islam selbst müsse verboten werden, kündigte Strache hierzu eine Initiative im Parlament an.

ÖVP besuchte Einsatzkräfte, Grüne fordern Mindestlohn

Die ÖVP war am 1. Mai in den Bundesländern unterwegs und besuchte Menschen, die am Feiertag arbeiten. Parteiobmann Reinhold Mitterlehner erklärte dazu: „Leistung muss sich lohnen.“ Mitterlehner besuchte am Montag in Oberösterreich etwa ein Pflegeheim und mehrere Polizeistationen: „Wir müssen all jene stärken, die in der Früh aufstehen und arbeiten gehen.“ Besonders wichtig sei die „automatische Abschaffung“ der kalten Progression, um den Mittelstand zu entlasten. Der Erwerb von Eigentum müsse stärker unterstützt und das Sozialsystem gerecht reformiert werden, erklärte er weiters. Die Mindestsicherung dürfe nicht zum Lebensmodell werden, so der Vizekanzler.

Die Grünen drängen anlässlich des Tags der Arbeit auf einen Mindestlohn in Höhe von 1.750 Euro. Dies würde vor allem Frauen zugutekommen und das Armutsrisiko deutlich reduzieren, erklärte Bundessprecherin Eva Glawischnig in einer Aussendung.

„Die Lippenbekenntnisse beim Maiaufmarsch helfen der bald halben Million Arbeitslose nicht“, erklärte Team Stronach-Klubchef Robert Lugar. Er kritisierte, dass Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) „hunderttausende Flüchtlinge und Arbeitsmigranten ins Land geholt“ habe, für die es keine Jobs gebe.

Der Seniorenbund machte auf die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit bei der Bevölkerungsgruppe 50 plus aufmerksam. Präsidentin Ingrid Korosec pochte daher auf die Umsetzung der „Beschäftigungsaktion 20.000“ und des Beschäftigungsbonus.

NEOS hielten mit Schülern „Tag der Bildung“ ab

Die NEOS haben abermals ihren „Tag der Bildung“ abgehalten. Parteichef Matthias Strolz besuchte zu diesem Anlass das Projekt „Sindbad Social Business“, dessen „Schirmherr“ er ist. Dabei resümierte er am Montag vor Schülern seine Vergangenheit als gelegentlicher „Mistführer“ im väterlichen Betrieb - um diesen unter anderem aufzuzeigen, wie Chancen ergriffen werden können.

Sindbad ist ein Netzwerk von Schülern, Studenten, jungen Berufstätigen und Unternehmen, das sich laut Eigendefinition für Chancen- und Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Am „Tag der Bildung“ waren es Viertklässler mehrerer Neuer Mittelschulen, die Mehrheit davon Migranten, denen Mitbegründer Strolz als Mentor zur Verfügung stand. Bei einem einstündigen Workshop sollte erörtert werden, wo im Leben bereits Chancen ergriffen wurden und wo weitere lauern.

Das zur Gruppenarbeit mitgebrachte Objekt war im Falle des NEOS-Gründers ein Foto beim Mist Ausführen als Hilfe für den damals herzkranken Vater. „Wenn manches als Mist daherkommt in deinem Laben, schau, dass du ihn weiterbringst“, verriet Strolz seine persönliche Lehre aus dieser Tätigkeit. Denn: „Für irgendetwas könnte es gut sein.“ Ein Hehl machte er auch nicht daraus, dass ihm die Beschäftigung mit Mist nicht zuletzt in der Politik weitergeholfen habe. (APA/TT.com)