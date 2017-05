Wien - Die umstrittene Broschüre aus der ÖVP-Parteizentrale, die Kanzler Christian Kern (SPÖ) in die Nähe des Kommunismus rückt, ist für das rote Regierungsteam kein Grund für vorgezogene Neuwahlen. Die Reaktion der vor dem Ministerrat anwesenden roten Abgeordneten fiel betont gelassen aus.

"In der ÖVP gibt's immer viele Grüppchen, und da hat eines übers Ziel geschlagen", sagte etwa Sozialminister Alois Stöger. Die SPÖ wolle bis Herbst 2018 arbeiten, betonte Stöger. Es gebe auch in der ÖVP "viele Vernünftige, mit denen man arbeiten kann". Die schwarze Parteizentrale meint er damit offenbar nicht: "Da haben manche zu viel Zeit."

"Die Spindoktoren in der Lichtenfelsgasse haben sich selbst überdribbelt", urteilte auch Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ). Insgesamt sei die Situation ein bisschen janusköpfig - er selbst pflege mit seinem ÖVP-Gegenüber Andrä Rupprechter eine gute Zusammenarbeit, aber einige in der ÖVP glaubten offensichtlich, die Oppositionsrolle einnehmen zu müssen. Auch Leichtfried sprach sich aber einmal mehr gegen vorgezogene Neuwahlen aus. Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) gab sich zum Koalitionsklima - zumindest in ihrem Bereich - entspannt: "Ich kann nicht klagen."

Lopatka: "Wahlkampf sieht anders aus"

Die ÖVP-Minister gaben sich eher wortkarg: Familienministerin Sophie Karmasin wollte sich nun zum neuen Anti-Rot-Grün-Folder ihrer Partei nicht wirklich äußern: Sie wolle die Broschüre "nicht bewerten", "ich glaube, das wird ein bisschen zu sehr hochgespielt". Rupprechter war am eiligen Weg zur Sitzung zum Koalitionsklima nur ein einziges Wort zu entlocken, nämlich "wunderbar".

Gesprächiger war ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka, wiewohl auch er Wahlkampf-Aktivitäten seiner Partei in Abrede stellte: "Wahlkampf sieht anders aus." Es handle sich bei der Broschüre um eine "interne Funktionärsinformation, die gibt es immer wieder". Sogleich nutzte Lopatka die Kameras, um zu kritisieren, was Rot-Grün in der Bundeshauptstadt bei Schulden und Mindestsicherung "anrichtet". Es herrsche "absoluter Stillstand" in Wien.