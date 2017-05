Wien - Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern reagierte auf die Angriffe der ÖVP in der Broschüre gegen seine Person mit einem Angebot zur inhaltlichen Diskussion - und auch mit Humor. Kern änderte am Dienstag sein Profilbild auf Facebook und verwendete dafür jenes grafisch veränderte Porträtfoto, das die ÖVP als Titelbild für ihr „Rot-Grün Manifest" genutzt hatte.

Er habe die Broschüre, in der ihm u.a. unterstellt werde, ein Kommunist zu sein, "mit Interesse zur Kenntnis genommen und finde es gut, dass wir nun die richtigen, wichtigen Fragen diskutieren", sagt Kern dann in einem Facebook-Video.



"In einer Koalitionsregierung ist man nicht immer einer Meinung. Aber unsere Aufgabe ist es trotzdem, das Gemeinsame zu suchen und im Sinne unseres Landes zu arbeiten. Das tun wir", lehnt der Bundeskanzler vorgezogene Neuwahlen neuerlich ab.

„Zum ÖVP-Vorwurf, keine Leistung zuzulassen, fordert der SPÖ-Vorsitzende eine Diskussion darüber, wer Leistungsträger sind. Er zeigt sich überzeugt, dass das nicht jene fünf Prozent sind, die von Zinsen, Dividenden oder ihrem großen Vermögen leben, sondern jene 95 Prozent, die sich jeden Tag anstrengen müssen. Überhaupt nicht leistungsgerecht findet es Kern auch, dass mehr als 300.000 Menschen weniger als 1.500 Euro brutto verdienen. Und auch die älteren Arbeitnehmer, die keinen Job finden, sind für ihn Leistungsträger, wirbt Kern neuerlich für die „Aktion 20.000".

Broschüre zeigt Kern im Sowjet-Stil



In einer ÖVP-Broschüre, die vor Rot-Grün warnt, wird Kern im Sowjet-Stil mit Hammer und Sichel dargestellt. Im Inneren der Broschüre listet die ÖVP zehn Verbote auf, unter denen das Volk angeblich zu leiden hätte. Beispielsweise wollten SPÖ und Grüne die Bürger nicht entlasten und Jungen keine Chance geben, heißt es. Kern wolle eine „Rückkehr in die links-linke Gedankenwelt der kommunistischen Gründerväter Marx und Lenin".

Der Politikberater Thomas Hofer nannte die Broschüre „teilweise sehr plump" und „sehr lächerlich". Für ihn ist sie ein weiteres Indiz dafür, dass die Koalition ihr Ablaufdatum erreicht hat. „Man will nicht mehr miteinander, man kann auch nicht mehr miteinander. Die Frage ist nur, wer sagt's den Kindern und wie bös reagieren die", zog Hofer Parallelen zu einer Scheidung.

Niedermühlbichler will Mehrheit jenseits von Schwarz-Blau

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler betonte am Dienstagabend in der ZiB2, dass seine Partei „keine Koalitionspräferenz" vor der nächsten Nationalratswahl habe. Nachdem er vor einigen Wochen noch Rot-Grün-NEOS befürwortet hatte, wollte er in der ZiB2 nicht über Koalitionen reden. Ziel sei nur „eine Mehrheit jenseits von Schwarz-Blau".

Auf die Frage, ob auch Rot-Blau möglich sei, wollte Niedermühlbichler nicht eingehen. Er verwies nur auf den geplanten Kriterienkatalog der SPÖ. Wenn dieser fertig sei, werde man sehen, welcher Partner für eine Zusammenarbeit in Frage komme. Die SPÖ wolle nicht mit einer Koalitionsansage in die Wahl gehen, sondern mit ihrem Programm.



Der Bundesgeschäftsführer zeigte sich trotz der Probleme der SPÖ zuletzt in Wien und der starken Umfragewerte des möglichen ÖVP-Spitzenkandidaten, Außenminister Sebastian Kurz zuversichtlich. Und Niedermühlbichler gab sich auch überzeugt, dass die Funktionäre und Mitglieder trotz der Auseinandersetzungen in Wien „laufen werden". Er hätte sich zwar auf dem Wiener Landesparteitag ein besseres Ergebnis für die Parteispitzen gewünscht, jetzt müsse man aber nach vorne blicken und die Kundgebung am 1. Mai mache ihn hoffnungsfroh, dass die Partei handlungsfähig sei.

Trotz der ständigen Querelen und der letzten ÖVP-Attacke gegen Bundeskanzler Christian Kern beharrte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer auf dem regulären Wahltermin im Herbst 2018. „So lange etwas weitergeht in der Regierung, werden wir weiterarbeiten." Zur Tatsache, dass die Koalition mit einer Reihe von Maßnahmen gegenüber ihrem eigenen Zeitplan im Verzug ist, kommentierte Niedermühlbichler damit, dass es nicht so wichtig sei, ob etwas „ein oder zwei Wochen länger dauert". (TT.com, APA)