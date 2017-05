Wien - So hat sich die ÖVP das wohl nicht vorgestellt: Nach ihrem Frontalangriff auf Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat die SPÖ den Spieß umgedreht und aus der Anti-Kern-Kampagne des Koalitionspartners eine Werbelinie für den Kanzler gemacht. Wie berichtet, hatte die ÖVP mit einem "Manifest" vor Rot-Grün gewarnt und Kern darin als Marxist im Sowjet-Stil mit Hammer und Sichel dargestellt.

Der Kanzler nahm es mit Humor und der erste Konter ließ nicht lange auf sich warten: Nach Veröffentlichung der Broschüre am Dienstag ersetzte Kerns Team dessen Facebook-Profilbild kommentarlos durch das grafisch veränderte Porträtfoto, das die ÖVP als Titelbild für ihr "Manifest" genutzt hatte. Auf Hammer und Sichel, die dem Bild von der ÖVP beigefügt wurden, verzichtete man freilich. Auch mehrere andere Facebook-Nutzer haben sich mit Kern "solidarisiert" und ihr Profilbild entsprechend angepasst.

T-Shirts verlost

Nun setzten die Sozialdemokraten noch eins drauf und verlosen auf Facebook zehn T-Shirts mit dem Soz-Art-Konterfei vom "Genossen Christian Kern" - "aufgrund der großen Nachfrage", wie es heißt. Um an der Verlosung teilzunehmen muss man lediglich angeben, zu welchem Anlass man das Leiberl zu tragen gedenkt.

Die Vorschläge der SPÖ-Anhänger hierzu reichen von "beim Bauernbundball" über "beim Pizza ausliefern" - eine Anspielung auf Kerns Gastspiel als Pizzabote - bis hin zu "beim Rasenmähen". Die Verlosung findet am Donnerstagabend statt.





Kern ruft zu Diskussion auf

Inhaltlich hatte Kern am Dienstag mit einem Facebook-Video auf die Angriffe des Koalitionspartners reagiert und die ÖVP zu einer inhaltlichen Diskussion eingeladen. Er habe die Broschüre, in der ihm unter anderem unterstellt werde, ein Kommunist zu sein, "mit Interesse zur Kenntnis genommen und finde es gut, dass wir nun die richtigen, wichtigen Fragen diskutieren", sagt Kern in dem Video.

ÖVP-Länderorganisationen verweigern Verteilung

Das "Manifest" stieß auch innerhalb der ÖVP auf Kritik. Die Mehrheit der Landesorganisationen verweigert die Verteilung der Broschüre. Die ÖVP in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und Burgenland teilten am Mittwoch mit, kein Interesse daran zu haben. (TT.com)