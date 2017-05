Von Karin Leitner

und Michael Sprenger

Wien – Er hat das Maschinenschlosserhandwerk erlernt, werkte als Triebfahrzeugführer; seit 5. Dezember vergangenen Jahres ist er Chef der 136.000 Mitglieder starken Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida.

Roman Hebenstreit ist vom Habitus nicht der klassische Gewerkschafter. Der 45-jährige Oststeirer beschreibt sich im Interview mit der Tiroler Tageszeitung so: „Ich bin kein Schwarz-Weiß-Denker. Bei mir gibt es auch Grautöne.“

Schwarz-Weiß seien die Sozialpartner derzeit unterwegs – in Sachen 12-Stunden-Tag und 1500 Euro Mindestlohn. Bis Juni sollen sich ÖGB und Wirtschaft dahingehend einigen. Es spießt sich aber. Dass das so sei, liege paradoxerweise an jemandem, „der nicht einmal Sozialpartner ist“, sagt Hebenstreit. „Die härteste Gegenposition nimmt zurzeit die Industriellenvereinigung ein. Dabei hat sie am Tisch nichts verloren.“ Auf eine zweijährige Durchrechnung dränge diese bei der Arbeitszeitflexibilisierung. „Das ist für uns ein No-Go. Das wäre ein Lohnraub der Sonderklasse, da gäbe es keine Überstunden mehr. Hinter dem schönen Wort Flexibilisierung stecken grausliche Dinge.“

Die Regierungsparteien haben wissen lassen, beide Materien im Parlament zu fixieren, sollten die Sozialpartner generalkollektivvertraglich nicht handelseins werden. Hebenstreit bezweifelt, dass SPÖ und ÖVP ein Gesetz zustande bringen: „Es sitzen auch Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter im Hohen Haus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich im Parlament anders verhalten als am Sozialpartnertisch.“

Dass Gewerkschafter als Blockierer gelten, findet Hebenstreit, der auch ÖBB-Konzernbetriebsratsvorsitzender ist, nicht schlimm: „Als gelernter Lokführer weiß ich um den Wert einer guten Bremse. Ein Korrektiv im System ist notwendig.“

Muss sich nicht auch die Gewerkschaft der neuen Arbeitswelt anpassen – Stichwort Globalisierung, Digitalisierung? Das bestreitet Hebenstreit nicht. Es gelte, sich etwa der wachsenden Zahl an Ein-Personen-Unternehmen zu widmen. „Es werden immer mehr Menschen in die Selbstständigkeit getrieben. Viele von ihnen unterscheiden sich von den klassischen Arbeitnehmern nur dadurch, dass sie ein ungleich höheres Risiko haben.“

Formal sei zwar die Wirtschaftskammer für diese Leute zuständig; die von Christoph Leitl geführte Institution nehme sich ihrer aber nicht wirklich an, urteilt der SPÖ-Mann. „Viele von denen fühlen sich vernachlässigt und mehr oder weniger zwischen den Stühlen. Es ist also ein Gebot der Stunde für uns Gewerkschaften, uns mit der Situation dieser Menschen auseinanderzusetzen. Wie, darüber denken wir auch in der vida intensiv nach.“

Ob selbstständiger Pfleger, Lkw-Fahrer oder jemand, der sich einen Friseurstuhl mietet – „diese Menschen erreicht man nicht am Arbeitsplatz. Da müssen wir andere Angebote machen.“ Auch das Selbstverständnis der Gewerkschaft habe sich zu ändern. „Früher hat es geheißen: Wir erledigen das für dich. Jetzt heißt es immer öfter: Wir bieten eine Plattform, die es möglich macht, sich zu organisieren, zu solidarisieren.“ Bei der klassischen Klientel kann Hebenstreit keine Gewerkschaftsmüdigkeit erkennen: „Viele Junge kommen zu uns. Wir haben im Vorjahr über 10.000 neue Mitglieder für die vida gewonnen.“

Und wie wertet er das Wirken von SPÖ-Kanzler Christian Kern, mit dem er einst viel zu tun hatte, weil dieser ÖBB-Boss war? „Das Verhältnis zu ihm und zur Partei ist ein korrektes.“ Etwas – für ihn – Essenzielles kommt Hebenstreit aber noch immer zu kurz: „Ich wünsche mir, dass sich die SPÖ mit dem Thema Verteilungsgerechtigkeit intensiver beschäftigt. Da könnte es gern mehr sein.“ Er verweist auf die immer größere Zahl an Teilzeitbeschäftigten: „Wir schaffen eine Generation, die direttissima in die Altersarmut schlittert. Das wird viel zu zögerlich angegangen.“

Wie lange gibt er Roten und Schwarzen noch als Bündnispartner? „Angesichts dessen, was derzeit abgeht, wird meine Hoffnung geschmälert, dass sie bis zum regulären Termin im Jahr 2018 miteinander regieren.“ Hebenstreit spielt auf die ÖVP-Fibel an, in der SPÖ-Chef Kern als Kommunist qualifiziert und vor einem rot-grünen Pakt nach der nächsten Nationalratswahl gewarnt wird: „Ich weiß nicht, was die ÖVP will. Kern ist ein sehr themenorientierter Politiker. Jetzt greift die ÖVP erstmals den Kanzler und SPÖ-Vorsitzenden direkt an. So eine Broschüre macht man, wenn überhaupt, in der heißen Wahlkampfphase.“

Wie sieht er Kanzler Kerns Inszenierungsfreude – Stichwort Pizzaliefer-Video? „Du musst dich inszenieren, um wahrgenommen zu werden. Erst recht in Zeiten sozialer Medien. Im Keller Politik zu machen, bringt dich nicht weiter.“

Im ÖGB noch weiter nach oben bringen könnte es Hebenstreit. Es steht zwar noch nicht fest, wann der jetzige Frontmann, der 61-jährige Erich Foglar, in Pension geht; Hebenstreit hat aber gute Chancen, ihm nachzufolgen – auch deshalb, weil das Gros der führenden SPÖ-Gewerkschafter alsbald in Rente gehen wird. Er selbst will sich zu Personalia allerdings nicht äußern.