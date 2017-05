Von Karin Leitner

Wien – Die türkische Regierung erwägt, die Bürger darüber abstimmen zu lassen, ob die Todesstrafe wieder eingeführt werden soll. Und so sagt der deutsche SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz: „Eine solche Abstimmung darf unter den in Deutschland lebenden Türkinnen und Türken nicht stattfinden.“

Das begehrt SPÖ-Infrastrukturminister Jörg Leichtfried auch für Österreich, wie er im Interview mit der Tiroler Tageszeitung sagt: „Ich will nicht, dass auf unserem Hoheitsgebiet über Ja oder Nein zur Todesstrafe befunden wird. Das muss verboten werden.“ Der Bundestag im Nachbarland habe ein Gutachten erstellen lassen, das besagt, dass es rechtlich möglich sei, ein solches Referendum zu untersagen. „Der Innen- und der Justizminister müssen auch für Österreich klären, wie wir das unterbinden können.“

Letzteren, Wolfgang Brand­stetter, nennt er als einen jener ÖVP-Regierungskollegen, „mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann“; mit Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter und Staatssekretär Harald Mahrer sei das ebenso der Fall.

„Janusköpfig“ nennt Leichtfried die Volkspartei, weil es in dieser auch etliche andere gebe. Er verweist auf die Fibel, in der SPÖ-Kanzler Christian Kern als Kommunist qualifiziert und vor einem rot-grünen Bund nach der kommenden Nationalratswahl gewarnt wird: „Da dürften mit den Spin-Doktoren in der ÖVP die Pferde durchgegangen sein. Es gibt scheinbar eine Gruppe, die nicht wirklich an der Arbeit in der Regierung interessiert ist. Die dürfte das verursacht haben.“ Wen er meint, sagt er aber nicht. Gutes hätten diese Schwarzen ihrer Partei mit der Anti-Kern-Broschüre nicht getan, wie sich auch an den Reaktionen aus fast allen Landesorganisationen gezeigt habe, meint der SPÖ-Mann: „Solche Aktionen sollte der Koalitionspartner künftig bleiben lassen. Einige aus der ÖVP müssen sich zusammenreißen – und im Sinne des Landes, nicht im Eigeninteresse handeln.“

Die SPÖ wolle jedenfalls bis zum regulären Wahltermin im Herbst 2018 mit der ÖVP regieren. „Gerade jetzt beginnen viele Dinge zu greifen; es gibt Wirtschaftsaufschwung, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Wir haben aber auch noch viel zu tun.“

Eines werde die SPÖ aber „sicher nicht machen: Gemeinsam mit der ÖVP wegen Österreichs EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr kommenden Jahres die Wahl vorverlegen. Wenn jemand früher wählen lassen möchte, muss er aufstehen, den Koalitionsbruch verkünden und dann vor die Wähler treten. Die geben dann die richtige Antwort“. Das Argument, EU-Präsidentschaft und Wahlkampf seien inkompatibel, lässt der rote Ressortchef nicht gelten: „Die Knochenarbeit für den Ratsvorsitz ist im halben Jahr davor zu erledigen. Während der Präsidentschaft geht es vor allem um repräsentative Aufgaben.“

Was sagt Leichtfried zum Befund von Spitzengewerkschafter Roman Hebenstreit, dass sich die SPÖ dem Thema Verteilungsgerechtigkeit zu wenig widme („Da könnte es gern mehr sein“)? „Wir sind in harten Verhandlungen mit der ÖVP in dem Bereich. Manches ist mit ihr aber nicht umsetzbar. Das werden wir im Wahlkampf auf der Agenda haben: Steuerpolitik, Einkommenspolitik, den Pflegeregress.“

Recht habe Hebenstreit dahingehend, dass Ein-Personen-Unternehmen stärker im Fokus zu sein hätten: „Mit diesem Thema muss sich die SPÖ mehr beschäftigen. Diese Leute werden extrem ausgenützt, sie arbeiten hart, haben keine Lobby.“ Und sie seien Teil der Mittelschicht (auf die die Sozialdemokraten nun abzielen; Stichwort: Kerns Pizza-Video). „Es ist unsere Verantwortung, für diese Menschen einzutreten.“ Dass es der Kanzler mit der Selbstdarstellung übertreibt, bestreitet Leichtfried: „Dass man auf gewisse Dinge medial aufmerksam macht, ist Teil der politischen Arbeit. Das hat mit Inszenierung nichts zu tun.“