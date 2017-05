Wien – Auf österreichischem Staatsgebiet wird es keine Abstimmung unter türkischen Staatsbürgern geben, ob in der Türkei die Todesstrafe wieder eingeführt wird. Das stellte die Bundesregierung am Freitag geschlossen klar.

Im Falle eines Referendums über die Todesstrafe in der Türkei – wie von Präsident Recep Tayyip Erdogan angeregt – werde man die Abhaltung in Österreich nicht zulassen, sagte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP). „Rechtlich möglich ist das durch das Völkerrecht, das einem Staat die Möglichkeit gibt, aufgrund seiner territorialen Souveränität die Durchführung eines ausländischen Referendums auf seinem Staatsgebiet zu untersagen“, erklärte Kurz. „Die geplante Einführung der Todesstrafe wäre jedenfalls ein berechtigter Grund für einen solchen Schritt.“

Kurz‘ Ankündigung basiert auf einer Expertise des Völkerrechtsbüros im Außenamt. Umgesetzt würde dies nach einem Regierungsbeschluss im Ministerrat im Wege einer Verbalnote an die Türkei, in der der Gaststaat Österreich die Abhaltung des Referendums untersagt, hieß es aus dem Außenministerium.

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) stimmte der Ankündigung seines Parteikollegen Kurz zu. „Als Rechtsstaat könnten wir solche Bestrebungen nicht einfach achselzuckend zur Kenntnis nehmen“, betonte Sobotka. „Es ist schlimm genug, dass im Jahr 2017 in manchen Staaten ernsthaft über die Todesstrafe nachgedacht wird.“ Formal für die Angelegenheit zuständig ist übrigens das Außenministerium und nicht das Innenressort.

Kern: Türkei bekäme bei Anfrage klares Nein

Ein klares Nein zu einer Beteiligung der Auslandstürken in Österreich am Referendum kam auch von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ). Dieses Nein sei Regierungslinie, sagte Kern vor Journalisten. „Ein solches Referendum kann auf österreichischem Boden nicht stattfinden.“ Denn dies wäre „gegen alle unsere Überzeugungen, gegen unsere Werte“.

Diese Absage sei „völkerrechtlich gedeckt“, betonte auch der Bundeskanzler. In ganz Europa müsse bei Abhaltung von Urnengängen jeder Staat im Ausland anfragen. Sollte die Türkei bei Österreich wegen eines Referendums über die Todesstrafe anfragen, werde es ein offizielles Nein geben. In Österreich lebende Türken könnten freilich in die Türkei zur Abstimmung fahren. Die Verteilung von Propagandamaterial für die Todesstrafe in der Türkei oder Auftritte wahlwerbender Politiker könnten im Gegensatz dazu nur schwer verhindert werden, so Kern.

Auch SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder würde ein Verbot des Referendums in Österreich „auf jeden Fall“ unterstützen. Laut Schieder bestehe sogar die „völkerrechtliche Verpflichtung“, eine solche Abstimmung zu unterbinden. Schieder verwies diesbezüglich auf ein wissenschaftliches Gutachten des Deutschen Bundestags, wonach die deutsche Regierung ein Referendum unterbinden muss, wenn dieses die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei zum Ziel hat. Schieder will gegebenenfalls auch noch ein Gutachten des Rechts- und Legislativdienstes des österreichischen Parlaments in Auftrag geben.

Auch Deutschland würde Referendum untersagen

Auch in Deutschland wird es kein türkisches Referendum über die Todesstrafe geben. „Es ist politisch nicht vorstellbar, dass wir einer solchen Abstimmung in Deutschland über eine Maßnahme, die unserem Grundgesetz und europäischen Werte klar widerspricht, zustimmen würden“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Zuvor hatte auch SPD-Kanzlerkandidat und Parteichef Martin Schulz gegenüber dem Spiegel einem Todesstrafen-Referendum in Deutschland eine klare Absage erteilt. (TT.com, APA)