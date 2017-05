Wien – Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss dürfte kommende Woche in die Gänge kommen: In einer nicht-medienöffentlichen Geschäftsordnungssitzung am Dienstag sollen der Fahrplan festgelegt und eine Zeugenladungsliste beschlossen werden. Bis zum Sommer werden Auskunftspersonen rund um den Vergleich des damaligen Verteidigungsministers Norbert Darabos (SPÖ) mit dem Jet-Hersteller im Jahr 2007 befragt.

Welche Zeugen zuerst im Ausschuss Rede und Antwort stehen müssen, war zuletzt nicht ganz klar, es wurde noch verhandelt. Grundsätzlich müssen sich aufgrund des Minderheitsrechts nur FPÖ und Grüne – die den U-Ausschuss auch eingesetzt haben – auf eine Liste an Auskunftspersonen einigen.

Verjährung droht

Ende der Woche kursierte nach APA-Informationen eine Liste, wonach den Usancen entsprechend „von unten nach oben“ befragt wird, also Darabos und andere damalige Top-Politiker wie Alfred Gusenbauer (SPÖ), Wilhelm Molterer und Wolfgang Schüssel (beide ÖVP) erst gegen Ende dieses Untersuchungsteils im Juli.

Teilweise befürchten die Abgeordneten aber in diesem Fall aufgrund der Verjährungsfristen, dass dann etwaige Aussagen, die auch für die Justiz relevant sein können, zu spät kommen. Um der Frist formal entgegenzuwirken, überlegen FPÖ und Grüne dem Vernehmen nach Sachverhaltsdarstellungen etwa gegen den heutigen burgenländischen SPÖ-Landesrat Darabos.

Noch nicht ganz grün sind sich außerdem alle sechs Fraktionen, was die Redezeiten im Ausschuss betrifft. Jede Auskunftsperson darf höchstens vier Stunden befragt werden, und die Fraktionen müssen sich ausmachen, wie die Zeit möglichst fair und effizient aufgeteilt wird. Vorgeschlagen wurde etwa das Modell „6-3-1“, also sechs Minuten für jede Fraktion in der ersten Runde, drei Minuten in der zweiten Runde und eine Minute in einer dritten Runde. Von mehreren Seiten hieß es gegenüber der APA, dass sich fünf Fraktionen damit anfreunden könnten - nur die Grünen wollen demnach quasi „situationselastische“ Redezeiten. Die Erstbefragung der Zeugen übernimmt der Verfahrensrichter.

Spätestens bis Dienstagvormittag, wenn die Geschäftsordnungssitzung stattfindet, sollte man sich einig sein, damit der Ausschuss tatsächlich bald mit den Befragungen beginnen kann. Nach der Sitzung wird es eine gemeinsame Pressekonferenz des Vorsitzenden und der Fraktionsführer geben.