Innsbruck – Als „Kammerjäger“ touren die pinken Nationalräte Gerald Loacker und Sepp Schellhorn durch ganz Österreich, letzte Woche waren sie in Innsbruck zu Gast.

Arbeiter- und Wirtschaftskammer bekommen von den NEOS immer wieder ihr Fett ab. Ziel sei es, bedarfsorientierte, schlanke Interessenvertretungen zu etablieren. „Es braucht keine Zwangsmitgliedschaft, sondern ein Service, das gegen freiwillige Bezahlung angeboten werden soll“, erklärt Loacker gegenüber der TT. Der Vorarlberger Abgeordnete hat auch bei diesem Besuch Zahlen der Bundesregierung zu Arbeiter- und Wirtschaftskammer mit. Die AK Tirol wollte Loacker vom Bundesrechnungshof prüfen lassen. Der Grund: zu hohe Personalkosten, verschwenderischer Umgang mit den Beiträgen. Jetzt stößt Loacker sauer auf, „dass die Arbeiterkammern Parteienförderung bezahlen. In einem Land, wo es bereits die höchste Parteienförderung gibt.“ 438.413,42 Euro habe die AK Tirol an Parteien bzw. deren Organisationen 2015 überwiesen. „In Wahljahren sind es nicht 430.000, sondern 630.000 Eur­o gewesen.“ Die schwarze Gewerkschaft hält in der AK eine Zweidrittelmehrheit und damit 47 Mandate, die Roten haben 13 Mandate, sechs die Grünen und vier die Blauen.

Gefördert würden nicht die Parteien, sondern die Fraktionen, erklärt AK-Präsident Erwin Zangerl. Mit dem Geld würden die Aufwendungen von 70 Kammerräten für Mitarbeiter, Schulungen, Ausbildungen und Veranstaltungen bezahlt. „Wie der NEOS-Schelm denkt, so ist er: Eine verdeckte Parteienförderung darau­s zu konstruiere­n, ist eine böswillig­e Unterstellun­g.“ Fraktionsmittel an Parteien weiterzuleiten, sei unzulässig. „Die NEOS erhalten derzeit für ihre 15 Mandatare mehr Parteienförderung, als die Förderung für alle 18 Fraktionen in allen neun Arbeiterkammern zusammen ausmacht“, sagt Zangerl.

So wie der Arbeiterkammer rät Loacker auch der Wirtschaftskammer, ihre Kammer-umlagen, die die Mitglieder zahlen müssen, zu senken. „Die Umlagen I und II sind innerhalb von zehn Jahren von 20 auf 29 Millionen Euro gestiegen“, kritisiert Loacker. Das sei kein Tirol-Spezifikum, sondern österreichweit dasselbe. „Das hängt mit den Löhnen und Gehältern zusammen. Die Kammerumlagen sind Lohnnebenkosten, die der Unternehmer mit Angestellten zahlt.“

Die Wirtschaftskammer habe die Beiträge seit 2002 bereits um 150 Millionen Euro verringert. Gleichzeitig sei die Zahl der Mitglieder um 60 Prozent gestiegen. „Die jetzige Kammerreform soll abermals die Beiträge um 100 Millionen Euro senken“, erklärt WK-Präsident Jürgen Bodenseer. (aheu)