Von Karin Leitner

Wien - Die Aufregung wegen der Anti-Kanzler-Fibel aus der ÖVP-Zentrale ist noch nicht verebbt, da kommt die nächste Offensive gegen Christian Kern. Wieder einmal von ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka.

Via Kurier attackiert er den Regierungschef verbal. Ob dessen „Dauerwahlkampfes“ sei die Koalition in diesem Zustand. Infolge von Kerns „Versagen als Kanzler“ habe jeder Minister für seinen Bereich eine eigene Politik entwickelt. „Für eine Umkehr ist es zu spät, damit würden sich alle anderen in der Regierung unglaubwürdig machen. Für Kern ist der Zug abgefahren“, urteilt Sobotka. Und er droht, Reformen zu blockieren: „Es ist möglich, dass ich gegen die Bildungsreform stimme, wenn bestimmte Bedingungen für die schulische Arbeit nicht erfüllt sind.“ Als Beispiel für ein Veto im Ministerrat nennt Sobotka „den Nicht-Erhalt der Sonderschule“.

Und das Aus für die „kalte Progression“ will er mit-von ihm als niederösterreichischem ÖAAB-Obmann vorgeschlagenen-Neuerungen im Sozialsystem verknüpfen: „Ohne Reform von Arbeitslosenbezug, Mindestsicherung und Notstandshilfe macht die Abschaffung der, kalten Progression‘ keinen Sinn. Ich bin für ein Junktim.“Als Draufgabe schickt Sobotka eine Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz in Begutachtung; mit der SPÖ akkordiert ist diese nicht.

Die Roten sind empört. Kern mahnt „Vernunft“ ein. „Wenn diese Regierungszusammenarbeit von Einzelnen aufgrund persönlicher, egoistischer Eigeninteressen mutwillig zerstört wird, dann muss allen bewusst sein, dass man der freiheitlichen Partei den roten Teppich in die nächste Regierung ausrollt. Das muss jeder für sich verantworten, ob er das für richtig hält oder nicht“,sagte er im ORF-Radio.

Dass Sobotka erneut stichelt, wird in der SPÖ so gewertet: Am 17. Mai ist Einjahrestag von Kerns Kanzlerschaft. Den wolle ihm Sobotka vermiesen, Kern als einen erscheinen lassen, der nichts zustande bringt. Und ihn so lange reizen, bis er-wie einst ÖVP-Chef Wilhelm Molterer-sage: „Es reicht!“, Bummerl von Wählern inklusive. Den Gefallen werde die SPÖ den ÖVPlern rund um Minister Sebastian Kurz aber nicht tun.

Dass Sobotka in der Regierungssitzung tatsächlich opponiert, glauben SPÖ-Strategen nicht. Er habe auch schon angekündigt, das neue Regierungsprogramm nicht zu unterschreiben; habe es dann aber gemacht.

Im Bildungsministerium ist man ob Sobotkas Warnung verwundert: „Das Aus für die Sonderschulen war nie Teil des Gesetzesentwurfs zur Schulautonomie.“ Im Büro von ÖVP-Staatssekretär Harald Mahrer, der mit SPÖ-Ressortchefin Sonja Hammerschmid die Reform verhandelt hat, heißt es: „Im Begutachtungsverfahren gab es einige sinnvolle Anregungen, die wir aufnehmen wollen. Daher gehen wir davon aus, dass es zu Änderungen kommen wird.“

Bei Verhandlungen mit der Lehrergewerkschaft zeichnete sich gestern laut Bildungsministerium „eine gute Lösung für alle Beteiligten“ ab. Am Mittwoch solle die „finale Runde“ stattfinden.