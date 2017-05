Wien - Beim aktuellen Koalitionskrach sind am Dienstag zwei Abwesende im Mittelpunkt gestanden: Außenminister Sebastian Kurz und Innenminister Wolfgang Sobotka (beide ÖVP). Einigermaßen genervt von Sobotkas jüngsten Aussagen gab sich dabei nicht nur das SPÖ-Regierungsteam, auch ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner hielt diese für "nicht zielführend". Zur Sachlichkeit rief auch der Bundespräsident auf.

Losgetreten hatte die jüngste Auseinandersetzung Sobotka mit seiner scharfen Kritik am Bundeskanzler, indem er diesem unter anderem "Versagen" vorgeworfen hat. Grund für diese Querelen sei, dass es zwei Gruppierungen innerhalb der ÖVP gibt, mutmaßten am Dienstag mehrere SPÖ-Regierungsmitglieder. Zum einen gebe es jene, die konstruktiv arbeiten wollen und jene, die lediglich destruktiv seien und durch Abwesenheit glänzen würden. Am deutlichsten drückte es Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) aus, die beim Koalitionspartner einen "Intrigantenstadel" sieht. Jene, die "nicht wollen" und kein Interesse an der Regierungsarbeit haben, sollten sich aber hinstellen und dies auch klar sagen, forderte die Staatssekretärin.

Schieder: ÖVP-interner Konflikt mit "Epizentrum" Kurz

Auch SPÖ-Klubchef Andreas Schieder findet, dass die Arbeitsstimmung in der Regierung zwar gut ist, es jedoch „Leute" wie Kurz gebe, die sich „in kleinem Dauerwahlkampf" befinden würden. Der Innenminister werde dabei „vorgeschickt", so Schieder. Auf die Frage, ob Parteiobmann Reinhold Mitterlehner seine Minister noch im Griff habe, erklärte Schieder, es sei nicht seine Aufgabe, das zu beurteilen. Grundsätzlich sei es aber schade, denn die Arbeit der Regierung könne sich sehen lassen, forderte der Klubchef eine Rückkehr zur Sacharbeit.

Jene, die Sand ins Regierungsgetriebe streuen, sollten sich einbremsen. Dass auch SPÖ-Chef Christian Kern Vorwahlkampf betreibe, stellte Schieder in Abrede, so sei etwa dessen „Plan A" ein Konzept und Social Media-Aktivitäten - Stichwort Pizza-Lieferung - kein Wahlkampf. In der ÖVP hingegen gebe es einen „internen Konflikt", dessen „Epizentrum" Kurz sein dürfte.

Sobotka gelobt Besserung bei Wortwahl

Mitterlehner hält Sobotkas Aussagen über Kanzler Kern für "nicht hilfreich". Es sollten viel eher die Emotionen abgebaut werden, dies gelte für beide Koalitionspartner, meinte er. Auf die Frage, ob ihm schon der Geduldsfaden reiße, meinte der Parteiobmann: "Das ist eine gute Frage." Gerüchte über seine mögliche Ablöse als Parteichef seien lediglich Gerüchte. "Ich bin Parteichef", so Mitterlehner und als solcher entscheide er selbst, ob er erneut antritt.

Sobotka gelobte am Dienstag schließlich Besserung bei seiner Wortwahl." Es sei jedoch wichtig, dass der Koalitionspartner die "Blockade" beende: "In den Materien des Sicherheitspolizeigesetzes und Fremdenrechts wird seit Monaten ständig blockiert, das muss nun aufhören."

Kurz: "Beteilige mich nicht an diesem Theater"



Ob es soweit kommt und wann Kurz die ÖVP übernimmt, ist nach Dienstag ohnehin offen. Dieser ließ nämlich - nachdem er die Kritik von den SPÖ-Kollegen zurückwies - wissen: "Ich beteilige mich nicht an diesem Theater, sowohl in der Regierung als auch in der ÖVP." Presse und Kurier berichteten außerdem online, dass der JVP-Chef die Partei in diesem Zustand sowieso nicht übernehmen wolle. Im ORF-Radio erklärte er: "Ich glaube nicht, dass das so attraktiv ist, den Job des ÖVP-Obmanns anzustreben." Mitterlehner sei der Parteiobmann und als solcher habe er seine Unterstützung, so Kurz.

Zur Sachlichkeit rief auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen: "Sich wechselseitig Unfreundlichkeiten über die Medien auszurichten, wie das in diesen Tagen wieder besonders auffällig zu beobachten ist bzw. war, das schadet dem Ansehen der Politik und bringt uns den Lösungen nicht näher und unser Land nicht weiter", sagte er am Rande einer Schülerveranstaltung in der Hofburg.

„Wahrscheinlich will Kurz nicht länger warten"

SPÖ-Parteimanager Georg Niedermühlbichler sagte, es sei wichtig zu schauen, wer hinter Sobotkas Attacken stehe. „Wahrscheinlich will Sebastian Kurz nicht länger warten." Das Problem müsse die ÖVP selber lösen, was nicht gehe, sei, dass der Innenminister den Kanzler austauscht, so Niedermühlbichler. Sobotka müsse sich überlegen, ob er noch Teil dieser Regierung sein möchte.

FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache bezeichnete Sobotka als "Rammbock" für Kurz und forderte den Außenminister auf, aus der Deckung zu gehen. (TT.com, APA)