Von Michael Sprenger

Wien – Kurz vor Mittag, nach dem Anruf von Reinhold Mitterlehner, herrschte im Kanzleramt Gewissheit. Das Kabinett Kern steht vor dem Aus. Mit dem Rücktritt von Mitterlehner als Vizekanzler, Wirtschaftsminister und ÖVP-Obmann hat das krisenhafte Regierungsjahr seinen finalen Höhepunkt erreicht.

Alle Szenarien, die seit Mittwochnachmittag durchgespielt werden, haben einen gemeinsamen Nenner: Diese Regierung wird ihre Legislaturperiode vorzeitig beenden. „Gehen Sie davon aus: Es wird 2017 gewählt“, sagte ein Mitglied des ÖVP-Parteivorstands.

In der ÖVP wird jetzt bis zur Sitzung des Parteivorstands im kleinen Kreis sondiert. Der Redebedarf ist groß – wie soll es weitergehen? Dass Außenminister Sebastian Kurz die ÖVP in die kommende Nationalratswahl führen wird, gilt in der Volkspartei als unbestritten. Doch soll oder vielmehr will Kurz jetzt schon die Partei übernehmen? Derzeit deutet vieles darauf hin, dass Kurz erst mit einem Neuwahlbeschluss in den Ring steigt. Kurz will es vermeiden, als Vizekanzler und ÖVP-Chef seine positiven Umfragewerte aufs Spiel zu setzen. Denn das weiß auch er: Sobald er in der neuen Funktion tätig ist, muss er auch zu Fragen über Bildung oder Pflege, zu kalter Progression oder Pensionen Antworten geben.

Er will sich nicht treiben lassen. Sollte er trotzdem am Muttertag die Partei übernehmen, würde dies als das Ende der Koalition interpretiert werden.

In der ÖVP hoffte man nämlich bis gestern, dass Mitterlehner so lange Obmann und Vizekanzler bleibt, bis für Kurz der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Mitterlehner hat aber für sich entschieden. Nicht für die Partei.

So könnte man sich in der ÖVP für Zeitgewinn entscheiden – und einen geschäftsführenden Parteiobmann in­stallieren. Dieser könnte dann zugleich die Funktion des Vizekanzlers übernehmen. Zwei Namen werden hierfür in Betracht gezogen: Finanzminister Hans Jörg Schelling und Innenminister Wolfgang Sobotka.

Sobotka oder Schelling soll den Platzhalter für Kurz übernehmen. Das Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium könnte künftig vom bisherigen Staatssekretär Harald Mahrer geführt werden.

Kern versuchte jedenfalls, in seiner Stellungnahme nach dem Rücktritt seines Vizekanzlers klarzumachen, dass er nicht an eine frühere Wahl denke. Er biete daher der ÖVP und explizit Sebastian Kurz eine „Reformpartnerschaft für Österreich“ an, so Kern bei einem kurzen Statement.

Wie der SPÖ-Vorsitzende weiter ausführte, lägen ausreichend Konzepte vor, um das Land weiter nach vorne zu bringen. Jetzt gehe es ausschließlich darum, diese auch umzusetzen. Sein Ziel sei es, gemeinsam mit der ÖVP etwas für das Land und die Kinder weiterzubringen.

Die Entscheidung Mitterlehners bedauert er, wiewohl er „sie natürlich verstehen und akzeptieren kann“. Aus Sicht des Kanzlers hat sich die einjährige Zusammenarbeit mit dem Vizekanzler durchaus bewährt. Zwar sei das Klima in der Koalition durchwachsen gewesen, die Ergebnisse seien aber herzeigbar. Immerhin sinke die Arbeitslosigkeit entgegen allen Prognosen – und das Wirtschaftswachstum bewege sich in Richtung der Besten der Eurozone.

Das Offert einer „Reform-Partnerschaft“ will man in der ÖVP nicht glauben. „Wenn das Angebot ernst gemeint ist, treten wir diesem Angebot im Interesse Österreichs gerne näher, um unser Regierungsprogramm abzuarbeiten“, erklärt ÖVP-Generalsekretär Werner Amon. Angesichts der jüngsten Ereignisse sei dies jedoch „unglaubwürdig, denn es muss klar sein und deutlich ausgesprochen werden, dass die Dauerinszenierung und die Wahlkampf-Aktivitäten ebenso wie die Angriffe auf Repräsentanten des Regierungsteams ein Ende haben müssen“, forderte Amon.

Überhaupt wurden die Stunden nach dem Rücktritt dafür genutzt, den Schuldigen für Mitterlehners Entscheidung auszumachen. Die Roten sind sich darin einig, dass Mitterlehner an den Quertreibern aus der eigenen Partei gescheitert ist, die Schwarzen geben der SPÖ die Schuld.

Mitterlehner hat zum Abschied beiden, SPÖ und ÖVP, „ins Gewissen geredet“. Das „Haxlstellen“ gelte auch für die ÖVP, „aber zum Streiten gehören immer zwei“. Menschlich zeigte der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Verständnis für Mitterlehners Rückzug, lediglich der Zeitpunkt habe ihn etwas überrascht. Schützenhöfer zählt zu den großen Kurz-Fans in der Partei.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter sieht in den Inszenierungen, Ultimaten und wechselseitigen Angriffen, unter anderem von Kern, das Koalitionsklima „nachhaltig vergiftet“. Platter hofft auf Kurz als Spitzenkandidat.

Gestern, noch vor dem Rücktritt, gab es in der ÖVP Riesenärger über Nikolaus Kern. Der Sohn des Kanzlers hatte den Außenminister auf Twitter mit dem ugandischen Diktator Idi Amin verglichen. „Grundlos Streit beginnen. Abgewatscht werden. Weinen gehen. ­Schnöll/Kurz erinnern stark an Idi Amin“, twitterte der Sohnemann, nachdem sich der Junge-ÖVP-Generalsekretär Stefan Schnöll und Kurz selbst über die SPÖ-Attacken gegen Kurz beklagt hatten.

Vor einem Jahr war übrigens Werner Faymann als Kanzler und SPÖ-Vorsitzender zurückgetreten. Viele glaubten an einen Neustart in der Regierung. Mitterlehner war auf ÖVP-Seite Kerns treuester Verbündeter.

An Neustart glauben heute nicht einmal mehr die Optimisten. Unbeantwortet bleiben nur zwei Fragen: Platzt die Regierung sofort – oder in einigen Wochen? Und wer verkündet das Scheitern?