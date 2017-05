Wien – Bei den Verhandlungen um das Schulautonomiepaket ist das Ziel in Sicht. „Wenn man das Autonomiepaket mit einem Marathon vergleicht, sind wir bei Kilometer 38“, so der oberste Lehrergewerkschaft Paul Kimberger (FCG) am Donnerstagabend zur APA. Auch laut Bildungsministerium ist man „wirklich sehr weit gekommen“ - Freitag sollen noch Details geklärt werden.

„Beide Seiten haben Bewegung gezeigt“, betonte Kimberger nach den rund fünfeinhalbstündigen „sehr konstruktiven“ Verhandlungen. „Wir haben viele Fragen klären können.“ Jetzt gehe es noch um die Details, wobei auch hier noch Fragen zu klären seien: „Der Teufel liegt halt oft im Detail.“

Inhaltlich wollte Kimberger keine Angaben über die noch strittigen Punkte machen. Es seien aber alle heiklen Themen wie die Klassenschülerzahl und die Schulcluster angesprochen worden. „Wir sind wirklich sehr weit gekommen und konnten strittige Punkte klären bzw. gemeinsame Formulierungen finden“, meinte man auch im Ministerium auf APA-Anfrage. Die letzten gut vier Kilometer sollen am Freitag Vormittag absolviert werden.