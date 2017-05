Von Karin Leitner

Wien – Reinhold Mitterlehner hat genug. Auch davon, wie Parteifreunde mit ihm umgegangen sind. Jetzt steht die ÖVP ohne Chef und ohne Vizekanzler da. Etliche Schwarze wollen seit Langem Außenminister Sebastian Kurz als Nummer 1. Wird er beide Funktionen bekleiden, an der Seite von SPÖ-Kanzler Christian Kern regieren?

Davon ist nicht auszugehen. Kurz will keine Nummer 2 sein. Schon gar nicht in dieser schlecht beleumundeten Koalition. Und Kurz weiß, wie schwer die Partei ob ihrer Strukturen, der Bünde- und Länderinteressen zu führen ist. Einen Tag vor Mitterlehners Abgangsverkündigung hat er das auch gesagt: „Ich glaube nicht, dass das so attraktiv ist, den Job des ÖVP-Obmanns anzustreben.“

Gestern tat er kund: „Wenn er (Mitterlehner) sagt, dass es so nicht weitergehen kann, weder in der ÖVP noch in der Regierung, dann hat er damit vollkommen Recht.“ Kurz möchte weitgehend freie Hand für Entscheidungen, so auch bei Personalien. Granden in Ländern und Bünden werden ihre Macht aber nicht ohne Weiteres dezimieren wollen – auch nicht für die „Zukunftshoffnung“ Kurz.

Und so ist wahrscheinlich, dass es bis zum Parteitag – mit der Wahl des neuen – einen geschäftsführenden Obmann gibt. Wer könnte das sein? Zwei Männer werden intern genannt – Finanzminister Hans Jörg Schelling und Innenminister Wolfgang Sobotka. Dieser wie jener könnte auch – bis zur Nationalratswahl – Vizekanzler sein. Ebenfalls erwogen wird, Sobotka die Partei, Schelling die Vizekanzlerschaft zu überantworten.

Für die SPÖ wäre Sobotka eine Kampfansage. Er hat Kern erneut heftig kritisiert, sorgt in der Koalition immer wieder für Unruhe. An die gelobte Wortwahlbesserung glauben auch in der ÖVP wenige. Einspruch erheben gegen ihn könnte Kern nicht. Es obliegt der jeweiligen Partei, wen sie in die Regierung holt.

Mitterlehner hat Kurz jedenfalls in eine heikle Situation gebracht. Bis dato war dieser in einer bequemen Lage, hat sich aus allen Streitereien herausgehalten – um politisch unbeschädigt den Spitzenkandidaten zu geben. Übernimmt er nun keine Verantwortung, „würde er als feig dastehen. Das würde ihn Zuspruch bei Bürgern kosten, den er derzeit hat. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit“, sagt ein ÖVP-Mann der TT.

Und so bliebe Kurz nur eine alsbaldige Wahl. Die SPÖ will ihm nicht den Gefallen tun, zu sagen: „Es reicht!“. Das müsste dieser machen. Mit dem Risiko, dass ein Koalitionsbrecher bei der Wahl dafür abgestraft wird. Kurz hat immer wieder argumentiert, Wahl und Österreichs EU-Ratsvorsitz im Herbst 2018 seien inkompatibel. Das sieht die SPÖ anders. Den gemeinsamen Beschluss, wegen dieser Konstellation vorzeitig wählen zu lassen, wird es also auch nicht geben.

Voraussichtlich kommenden Sonntag beraten die Schwarzen in einem Parteivorstand, wie es weitergehen soll. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner koordiniert die Ländervertreter. Der steirische ÖVP-Obere Hermann Schützenhöfer plädiert für Kurz als Mitterlehners Polit-Erben – und warnt die Seinen: „Man muss aufpassen, dass man nicht den Nächsten verheizt.“