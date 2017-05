Von Serdar Sahin

Wien – Die Grünen haben die Russlandzentren an den Universitäten Innsbruck und Salzburg ins Visier genommen. Konkret geht es der Wissenschaftssprecherin Sigrid Maurer um die dahinterstehende Stiftung Russkij Mir, die von Russlands Präsidenten Wladimir Putin 2007 per Dekret ins Leben gerufen wurde. Direktor der Stiftung, Aufsichtsrat und die Mitglieder der Leitung werden von Putin persönlich besetzt. Unter ihnen befindet sich Außenminister Sergej Lawrow.

Die Spitzenkandidatin der Grünen und Alternativen Studierenden (GRAS), Marita Gasteiger, habe im Zuge einer Seminararbeit herausgefunden, dass die beiden Zentren „sehr stark unter dem finanziellen und inhaltlichen Einfluss der Stiftung Russkij Mir“ stehen würden, erklärt sie in einem Hintergrundgespräch vor Journalisten.

Auf Wirken von Gasteiger hat Maurer sodann eine parlamentarische Anfrage an Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner gestellt. Da Mitterlehner am Mittwoch von allen seinen Ämtern zurückgetreten ist, darf sich sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin mit dem Thema befassen.

Insgesamt 217 solcher Zentren soll es weltweit geben. Maurer vermutet weit mehr als die auf der Russkij-Mir-Webseite genannten Kernziele, wie „die Popularisierung der russischen Sprache und Kultur“, wie es dort heißt. „Die politisch hervorragend vernetzte Stiftung vermittelt dabei nicht nur Aspekte der russischen Kultur und Sprache, sondern sie propagiert auch spezifische Vorstellungen einer ‚Russischen Welt‘, die auf imperialen Fantasien Russlands und einem starken anti-westlichen Weltbild beruhen“, schreibt Maurer in ihrer Anfrage.

Die Grünen-Politikerin kritisiert, dass die Gründung des Russlandzentrums an der Uni Salzburg (2015) in die Zeit russischer Aggressionen in der Ostukraine fiel, während auf EU-Ebene bereits Sanktionen gegen Moskau verhängt worden waren. An der Uni Innsbruck wurde das Zentrum bereits 2011 eingerichtet.

Deshalb will Maurer vom Wissenschaftsminister wissen, ob es seiner Meinung nach möglich sei, „eine politisch unabhängige Tätigkeit des Russlandzentrums zu gewährleisten“. Zudem fragt sie, „welche Beträge die Russkij-Mir-Stiftung für die Zentren an die Universitäten Salzburg und Innsbruck für die Gründung gezahlt hat und wie viel Geld jährlich an die Unis fließt. Und: „Werden die Zentren von den beiden Universitäten mitfinanziert?“, will sie wissen.