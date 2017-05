Wien - In der ÖVP mehren sich die Stimmen für ein Ende der Regierung. Die Volkspartei wird am Sonntag im Bundesparteivorstand auch über vorgezogene Neuwahlen beraten. Das kündigte Tirols Landeshauptmann Günther Platter, Vorsitzender der LH-Konferenz, am Donnerstag in Alpbach an. Außerdem erklärte er in einer akkordierten Stellungnahme mit seinen VP-Amtskollegen, man sei sich einig, dass Außenminister Sebastian Kurz auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Partei spielen solle. Welche dies sei, werde man am Sonntag in den Gremien beraten.

„Wir werden mit Kurz das Gespräch suchen, und er wird seine Vorstellungen zum Ausdruck bringen“, erklärte Platter. Je nach Funktion müsse er die Möglichkeit bekommen, die Bundespartei zu gestalten. Über die Strukturen müsse gemeinsam beraten werden, so Platter: „Wir sind bereit einen gemeinsamen Reformweg zu gehen.“

Dass Kerns Angebot einer Reformpartnerschaft ernst gemeint sei, wollten der derzeitige Vorsitzende der LH-Konferenz und seine Amtskollegen aus der Volkspartei nicht glauben. Nicht nur, dass Kurz zuvor „gewaltigen“ Angriffen ausgesetzt gewesen sei, führe der Kanzler auch Verhandlungen mit der Opposition für eine Minderheitsregierung, monierte Tirols Landeschef: „Daher ist es keine ehrliche Partnerschaft.“

Auf die Frage, ob am Sonntag - im Parteivorstand - auch der Gang in Neuwahlen eine Option sein könnte, meinte Platter: „Es werden alle Szenarien dort besprochen, es wird über jedes Thema diskutiert.“ Von den ÖVP-Landeshauptleuten gebe es diesbezüglich jedenfalls eine einheitliche Meinung, diese wollen sie im Detail freilich erst in den Gremien kundtun. Jedenfalls ist laut Platter klar: „So wird es nicht weitergehen.“

ÖVP-Stimmen für Neuwahlen

ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm und Burgenlands Landesobmann Thomas Steiner sprachen sich am Donnerstag zuvor bereits für vorgezogene Neuwahlen aus. Kanzler Christian Kern (SPÖ) plädierte dagegen für die Fortsetzung der Regierungsarbeit und startete Gespräche mit der Opposition. ÖVP-Hoffnungsträger Sebastian Kurz hält sich weiter bedeckt.

Über das weitere Vorgehen entscheiden wird wohl letztlich Kurz selbst. Doch der Außenminister ist seit dem Rücktritt von ÖVP-Chef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner in Deckung und legte sich auch am Donnerstag nicht fest, ob und zu welchen Bedingungen er die Partei übernehmen würde. Kolportiert wird, dass er nur Obmann werden möchte, wenn ihm die Partei weitgehend freie Hand lässt. Die Entscheidung fällt spätestens im Vorstand am Sonntag.

Gesprächsbereit über eine Änderung der Parteistrukturen zeigten sich Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner und ÖAAB-Chef August Wöginger. Einer Änderung der Parteistatuten erteilten der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und sein oberösterreichischer Kollege Thomas Stelzer aber eine Absage. Alle plädierten freilich für Kurz‘ Beförderung an die Parteispitze. Auch für Tirols VP-Chef und LH Günther Platter soll im Parteivorstand eine gemeinsame Linie mit Kurz gefunden werden. Er spiele eine wichtige Rolle, sagte Platter im TT-Interview. Eines steht für Platter bereits fest: „Kurz soll Spitzenkandidat der ÖVP für die Nationalratswahl sein, unabhängig davon, wann sie stattfindet.“

„Freie Hand“ für Parteichef häufig „Leerformel“

„Freie Hand“ in Personalfragen wurde in der Vergangenheit auch anderen VP-Chefs zugesichert - an die innerparteiliche Machtlogik mussten sie sich trotzdem halten. „Ich halte das für eine Floskel, für eine Leerformel“, sagte daher der Politikwissenschafter Fritz Plasser. Eine personelle Erneuerung hält er trotzdem für nötig, denn sollte sich der „Generationenwechsel“ in der ÖVP nur auf die Person Kurz beziehen, wäre das „bizarr“.

Offen für vorgezogene Neuwahlen plädierte am Mittwoch ÖVP-Frauenchefin Schittenhelm. „Besser ein Ende mit Schrecken“, sagte Schittenhelm angesichts der „Blockade“ der Regierungsarbeit durch den Koalitionspartner. Auch Burgenlands VP-Obmann Thomas Steiner plädierte für Neuwahlen noch in diesem Jahr. Sein Argument: Der österreichische EU-Vorsitz 2018.

Neuwahlen für Kern keine Lösung

Kanzler Kern will die Regierungsarbeit allerdings fortsetzen. „Ich sehe kein einziges Problem, das durch Neuwahlen in Österreich gelöst werden kann. Es wird keine Verkäuferin einen Euro mehr verdienen, es wird kein Arbeitsloser einen Job mehr bekommen, es wird kein Kind eine bessere Schule bekommen“, so Kern, der ankündigte, sich spätestens Montag mit der neuen VP-Spitze zusammensetzen zu wollen. Der scheidende VP-Chef Mitterlehner kündigte an, keine Bezügefortzahlung in Anspruch zu nehmen und auch nicht in den Nationalrat zurückzukehren.

Gleichzeitig vereinbarte Kern auch Gespräche mit den Oppositionsparteien. Sowohl das Team Stronach als auch die NEOS bestätigten entsprechende Termine. Dass die SPÖ eine Minderheitsregierung bilden könnte, sollte die ÖVP die Regierung verlassen, gilt allerdings als unwahrscheinlich. FP-Chef Heinz Christian Strache hatte die Duldung einer Minderheitsregierung bereits am Mittwochabend im ORF ausgeschlossen („kommt nicht infrage“). Und auch Grünen-Chefin Eva Glawischnig würde einen Neuwahlantrag der ÖVP (oder der SPÖ) unterstützen.

In diesem Fall wäre auch der Eurofighter-Untersuchungsausschuss beendet. Er soll Ende Mai mit den Zeugenbefragungen beginnen, müsste die Arbeit aber mit dem Neuwahlbeschluss einstellen.