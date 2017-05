Von Karin Leitner

Innsbruck - Kurz vor der Erklärung von Sebastian Kurz in Sachen ÖVP-Obmannschaft & Co kritisierte SPÖ-Geschäftsführer Georg Niedermühlbichler den Koalitionspartner harsch. „Das Ausschlagen des Angebots, für Österreich und seine Menschen in einer Reformpartnerschaft zu arbeiten, zeigt den Charakter der aktuellen ÖVP-Führung. Die Blockade der Regierungsarbeit soll fortgesetzt werden, an konstruktiver Arbeit für Österreich scheint die ÖVP kein Interesse mehr zu haben und stiehlt sich aus der Verantwortung“, moniert er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Durch das Verhalten der ÖVP scheitern nicht nur wichtige Reformprojekte für das Land, offensichtlich hat die ÖVP auch größtes Interesse daran, den Eurofighter-U-Ausschuss abzudrehen.“

Gemünzt auf den Tadel von Spitzen-ÖVPlern für den roten Regierungschef, etwa den von Finanzminister Hans Jörg Schelling in der TT, sagt Niedermühlbichler: „Während in den letzten Tagen hochrangige ÖVP-Politiker die SPÖ als Grund für ihr Verlassen der Koalition vorschieben und von Dauerwahlkampf und Attacken auf den Außenminister sprechen, vergisst man dort offenbar auf die monatelangen Attacken auf die Regierungsspitze – den Bundeskanzler und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner – und die Kampagne der ÖVP gegen die Familie des Bundeskanzlers. Einer staatstragenden Partei mit Ehre und Würde gereicht dieses Verhalten nur mehr zur Schande.“ Für Niedermühlbichler wäre „die ÖVP gut beraten, die deutliche Kritik Mitterlehners an seiner eigenen Partei ernst zu nehmen und ihre destruktive Blockadepolitik im Sinne Österreichs zu beenden und die Kampagne gegen den Bundeskanzler und seine Familie einzustellen“.