Wien, Österreich-weit – Mit einem vorgezogenen Wahltag an 18 Hochschulen starten heute, Freitag, die Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH). Wahlkampfthema waren heuer weniger Inhalte, sondern Querelen und Skandale bei den kandidierenden Fraktionen. Das Ergebnis der mehrtägigen Urnengangs wird am kommenden Donnerstag (18. Mai) spätabends vorliegen.

Hohe Aufmerksamkeit bekam der üblicherweise zwar mehr oder weniger intensiv an den Hochschulen, aber kaum in der Öffentlichkeit wahrnehmbare Wahlkampf schon vor seinem Beginn: Zunächst spaltete sich eine vor allem in Graz und Linz aktive Studierendengruppe von den Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) ab.

Die „Grünen Studierenden“ kandidieren zwar nicht bundesweit - ihre Unterstützung durch die Jungen Grünen führte aber zum Rauswurf der Grünen Nachwuchsorganisation aus der Bundespartei und brachte Parteichefin Eva Glawischnig unter Druck.

„Behindertenfeindlich, sexistisch und antisemitisch“

Kurz vor Schluss des Wahlkampfs schaffte es die VP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) dann in die Schlagzeilen. Vor allem am Juridicum der Uni Wien tätige Studentenvertreter der AG tauschten in geschlossenen Chat-Gruppen mit Freunden wahlweise antisemitische, behindertenfeindliche und sexistische Witze und Fotos aus. Beteiligte mussten darauf sämtliche Funktionen zurücklegen bzw. auf die Annahme eines Mandats bei der anstehenden Wahlen verzichten. Betroffen ist unter anderem sogar der Listenerste für die Wahl der Universitätsvertretung der Uni Wien sowie mehrere Kandidaten auf dieser Liste.

Gewählt wird bei der ÖH-Wahl auf drei Ebenen: Für die Bundesvertretung, das österreichweite Studentenparlament, sowie die Hochschulvertretungen, die lokalen Studentenparlamente, müssen jeweils Listen angekreuzt werden, für die Studienrichtungsvertretungen dagegen Personen.

Bundesweit kandidieren insgesamt neun Listen. Dort wird es die AG als bisher mandatsstärkste Fraktion aufgrund des Chat-Skandals vermutlich schwer haben, der linken Exekutive auf den Leib zu rücken. Für eine Mehrheit in der 55-köpfigen Bundesvertretung sind 28 Mandate nötig.

Bier-, Weltfrieden-und Drei-Lagen-Klopapier-Listen

Derzeit verfügt die AG über 16 Sitze. Die Koalition der linken ÖH-Spitze umfasst die GRAS (zwölf Mandate), den Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ/acht Mandate), die Fachschafstlisten (FLÖ/sieben) sowie die heuer nicht mehr bundesweit kandidierende Fraktion Engagierter Studierender (FEST/zwei). Zweitgrößte Oppositionsfraktion sind die Jungen liberalen Studierenden (JUNOS Studierende) mit sechs Mandaten. Ansonsten tummeln sich in der Bundesvertretung noch Ein-Personen-Fraktionen wie der Ring Freiheitlicher Studenten, zwei rivalisierende kommunistische Listen sowie die nicht mehr kandidierende Jux-Fraktion „Die Liste“. Stattdessen steht die Bier-, Weltfrieden-und Drei-Lagen-Klopapier-Liste „No Ma‘am“ auf den Stimmzetteln.

Eine Prozent-Hürde gibt es bei der ÖH-Wahl nicht. Für ein Mandat in der Bundesvertretung reichen üblicherweise rund zwei Prozent der Stimmen. Bleibt die Wahlbeteiligung bei den bisherigen rund 25 Prozent, wären das bei diesmal etwa 330.000 Wahlberechtigten etwa 2.000 Stimmen.

Offizieller Auftakt für die dreitägigen Wahlen ist am Dienstag (16. Mai). Neben dem Urnengang ist auch die Abgabe der Stimme per Briefwahl möglich. (APA)