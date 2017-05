Wien - „Kurz, Mahrer — in der alten ÖVP übernehmen die jungen Schnösel die Macht." Mit diesen Worten begann der Grüne Abgeordnete Peter Pilz am Samstag ein Facebook-Posting, in dem er sich mit der angeblichen „Zerschnöselung" der Volkspartei beschäftigte. Darin attestiert Pilz Außenminister Sebastian Kurz, politisch nur eine Richtung zu verfolgen: „Nach oben, mit allen Mitteln, um jeden Preis."

Den zurückgetretenen ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner bezeichnete Pilz hingegen als "letzte(n) sachliche(n) Reformpolitiker mit festen Grundsätzen an der Spitze der ÖVP. Jetzt bleiben die Schnösel und die (Innenminister Wolfgang, Anm.) Sobotkas, ihre Exekutoren", schrieb Pilz.

"Hey du Fossil"

Der Grün-Politiker teilte sein Posting auch auf Twitter — und wurde prompt von ÖVP-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) attackiert. „Hey du Fossil — bei uns kommen die Jungen an die Spitze bei Euch werden sie ausgeschlossen #kurz4kanzler", schrieb der Minister in Anspielung auf Pilz' jahrzehntelange politische Tätigkeit und die jüngsten Grabenkämpfe der Grünen mit ihrer Jugendorganisation, der im Ausschluss der Jungen Grünen aus der Partei gegipfelt war.

@Peter_Pilz Hey du Fossil - bei uns kommen die Jungen an die Spitze bei Euch werden sie ausgeschlossen #kurz4kanzler AR

— Andrä Rupprechter (@BMRupprechter) 13. Mai 2017

Pilz reagierte bis Samstagnachmittag nicht auf den Angriff Rupprechters, der übrigens selbst bereits seit 1989 in der Politik tätig ist. Mehrere Twitter-Nutzer empörten sich jedoch über den Stil des Ministers. "Hey du Fossil - Politiker reden normalerweise nicht so", schrieb ein Nutzer, ein anderer forderte: "Schaffen sie sich gefälligst Umgangsformen an, Staatsdiener!" (ema)