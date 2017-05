ÖVP-Obmannschaft

Die sieben Bedingungen des Sebastian Kurz

Sebastian Kurz geht mit sieben Bedingungen in den ÖVP-Bundesparteivorstand am Sonntagnachmittag, um die Obmannschaft der Partei zu übernehmen. Eine davon ist, dass er mit einer „eigenständigen Liste getragen von der ÖVP“ bei der nächsten Nationalratswahl kandidieren will.