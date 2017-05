ÖVP-Obmannschaft

Eigene Liste für Wahl: Die sieben Bedingungen des Sebastian Kurz

Sebastian Kurz geht mit sieben Bedingungen in den ÖVP-Bundesparteivorstand am Sonntagnachmittag, um die Obmannschaft der Partei zu übernehmen. Eine davon ist, dass er mit einer „eigenständigen Liste getragen von der ÖVP“ bei der nächsten Nationalratswahl kandidieren will. Unterstützung erhält Kurz für seine Forderungen bereits aus den Ländern - auch von Landeshauptmann Platter.