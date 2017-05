Innsbruck – Die Tiroler ÖVP demonstriert volle Unterstützung für den designierten Bundesparteichef Sebastian Kurz. Der Landesparteivorstand billigte in einer Sitzung am Montag einstimmig die Beschlüsse des Bundesvorstandes, teilte die Landespartei in einer Aussendung mit. „Der gesamte Vorstand steht voll und ganz hinter Sebastian Kurz und der Neuausrichtung unserer Partei“, erklärte LH Günther Platter.

Alle würden gemeinsam an einem Strang ziehen. „Eine moderne, bürgerliche Bewegung muss bereit zur Veränderung sein - darüber waren sich alle Mitglieder des Vorstandes heute einig“, meinte der Landesparteiobmann. „Kanzlerkandidat Sebastian Kurz“ sei jedenfalls der richtige, um nicht nur die Partei, sondern auch das Land zu erneuern und Blockade und Reformstau endlich zu beenden, so Platter.

Auch in der Wiener ÖVP haben Landesparteipräsidium und Landesparteivorstand einstimmig den Beschlusstext des Bundesparteivorstands bestätigt. „Mit dem Mut zur Veränderung hat Sebastian Kurz eine politische Zeitenwende eingeleitet. Wir werden ihn mit voller Kraft unterstützen“, meinte Obmann Gernot Blümel. (APA)