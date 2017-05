Von Karin Leitner

Wien – Blaumachen kann an diesem Tag kein Roter und Schwarzer. Das Treiben ist hektisch. Von der Früh weg. Da ruft SPÖ-Kanzler Christian Kern Sebastian Kurz an. Er gratuliert dem ÖVP-Außenminister zur Parteiobmannschaft, sagt ihm, Regierungsprojekte abarbeiten und ihn bis zur Wahl als Vizekanzler haben zu wollen.

Zu Mittag sind die beiden – getrennt voneinander – in die Hofburg geladen. Zuerst bittet Bundespräsident Ale­xander Van der Bellen Kern in sein Büro hinter der Tapetentür, dann gastiert Kurz dort ein Stündchen.

Das weitere Prozedere ist auf der Agenda. Werden SPÖ und ÖVP die vorzeitige Bundeswahl im Parlament gemeinsam beantragen, wie das Usus war? Oder verweigern sich die Roten, weil die ÖVP die Koalitionspartnerschaft aufgekündigt hat? Wann wird gewählt? Kurz möchte es schon Ende September wissen; Kern später. Er bevorzugt ein Votum im Oktober oder November. Geklärt ist das nach der Zusammenkunft mit dem Staatsoberhaupt nicht.

Und so zieht der Tross von Kameraleuten, Fotografen und Journalisten ein paar Meter weiter. In das Kanzleramt, schräg gegenüber von Van der Bellens Residenz auf dem Wiener Ballhausplatz.

Dort sitzen Kern und Kurz einander in den Räumen des Regierungschefs gegenüber. Wieder wird gepokert und gefeilscht. Nach einer Stunde zieht Kurz, begleitet von seinem Pressemann, von dannen. „Es war ein gutes Gespräch“, sagt er. Wie tags zuvor befindet er: „Mein Ziel ist ein kurzer Wahlkampf.“

Konsens gefunden haben die künftigen Widersacher beim Stimmenfang aber nicht. Kurz soll Kern angedroht haben, die ÖVP-Minister aus der Regierung abzuziehen.

Beim Abgang aus dem Kanzleramt tut Kurz kund, dass am Abend weitergeredet werde. Im Trio. Er und Kern seien bei Van der Bellen. Am späten Nachmittag will man dieses Date in der Präsidentschaftskanzlei allerdings nicht bestätigen.

Zu der Zeit ist Kern wie Kurz im Parlament zugange. Wie vor jeder Nationalratssitzung tags darauf tagen die Abgeordneten in ihren Klubs. SPÖ-Chef Kern erläutert den seinen den „Plan W(ahl)“. Kurz, den die Mandatare heftig beklatschen, macht selbiges vor der schwarzen Fraktion. Minutenlang applaudiert wird auch einem, der – zermürbt von dem, was in seiner Partei und in der Regierung gelaufen ist – in die Polit-Rente gehen wird. Reinhold Mitterlehner sagt seinen Gesinnungsfreunden Adieu. Ämterfrei ist er freilich noch nicht. Wer ihm in der Regierung nachfolgt, ist noch nicht fixiert. Ergo ist Mitterlehner nach wie vor Vizekanzler, Wirtschafts- und Wissenschaftsminister.

Auch die Oppositionellen sind seit dem Vormittag rührig. Sie wollen mitmischen – und wahrgenommen werden. FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache gibt eine Pressekonferenz; das tut auch Grünen-Vorfrau Eva Glawischnig eine halbe Stunde später. Dort wie da ist man im Wahlkampf-Modus. Der Blaue präsentiert seine Kampagne: „Auf ihn kann Österreich immer zählen.“

Um 15.30 Uhr sitzen Strache und Glawischnig beisammen. Die anderen Oppositionschefs sind ebenfalls mit von der Partie. Auf einen Wahlantrag wollen sie sich verständigen.

So unterschiedlich sie stets inhaltlich sind, da werden Strache und Co rasch handelseins. Am 8. oder 15. Oktober sollen die Bürger abstimmen dürfen. Während das Strache dem Bundespräsidenten in der Hofburg kommuniziert, die hernach auch Glawischnig betritt, meldet die Austria Presse Agentur: „ÖVP wird Neuwahl-Antrag der Opposition unterstützen.“ Mittlerweile ist es 17.30 Uhr. Was werden die Sozialdemokraten machen? Das ist bald klar. Um 17.51 Uhr die nächste APA-Eilmitteilung: „Auch SPÖ für Oppositionsvorschlag.“

Und so endet dieser ereignisreiche Tag mit etwas, das es im Wahlkampf wohl nicht mehr geben wird: Einigkeit aller Parlamentsparteien.