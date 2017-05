Von Karin Leitner und Michael Sprenger

Wien — Wie geht es nach Sebastian Kurz' Vor-der-Zeit-Wahlbegehren politisch weiter? Steigen die ÖVP-Minister aus der Regierung aus, weil SPÖ-Kanzler Christian Kern Kurz bis zur Wahl als Vize haben will, der sich aber verweigert? Ist ein Vizekanzler rechtlich überhaupt vonnöten? Stimmen SPÖ und ÖVP weiterhin im Parlament gemeinsam? Oder ist ab sofort „freies Spiel der Kräfte" angesagt?

Nach hektischen Beratungen in den obersten Polit-Zirkeln steht nun fest: Die Schwarzen bleiben bis zur Herbst-Wahl in der Regierung, die Roten akzeptieren Justizminister Wolfgang Brandstetter, den Kurz als solchen vorgeschlagen hat, als Vizekanzler. Ebenso, dass Harald Mahrer Reinhold Mitterlehner, der abdankt, als Wirtschafts- und Wissenschaftsminister beerbt; er war dessen Staatssekretär. Diesen Posten will Kurz nicht nachbesetzen. Ein Sparsignal an die Bürger, das ihm diese mit Zuspruch danken sollen.

Auch wenn Kern diese Personalia hinnimmt, koalitionär verpflichtet sieht er sich der ÖVP aber nicht mehr. Die Genossen wollen sich anderweitig umschauen — analog zu einem, der trotz Scheidung noch eine Weile beim bisherigen Partner wohnt.

Zehn Vorhaben — von der Bildungsreform über Mindestlöhne bis zur Job-Aktion für ältere Arbeitslose — möchte der SPÖ-Chef noch gesetzlich fixieren. Dafür will sich seine Fraktion Mehrheiten im Nationalrat suchen.

Die rot-schwarze Vereinbarung, einander im Parlament nicht zu überstimmen, gilt nicht mehr.

Die Modalitäten für das neue Prozedere haben SPÖ und ÖVP mit der FPÖ, den Grünen, den NEOS und dem Team Stronach gestern Nachmittag festgelegt; detto den Wahltermin. Der 10. und 15. Oktober sind zur Disposition gestanden. Den 15. haben alle Parteien fixiert. Die Oppositionellen werden das in der heutigen Plenarsitzung beantragen; beschlossen wird er voraussichtlich in einer Sondersitzung.

All dem ist ein harter Poker zwischen Roten und Schwarzen vorausgegangen. Es geht darum, dem jeweils anderen die Schuld für das koalitionäre Ende nach dreieinhalb Jahren zu geben. Dass sich die SPÖ auf Kurz als Kerns Stellvertreter in der Regierung versteift hat, rührt nicht daher, dass sie ihn bestgeeignet hält: Sie wollte ihn in Verantwortung zwingen, hoffend, dass er sich ob des zähen Alltagsgeschäfts alsbald entzaubert.

Offiziell erklärt die SPÖ die Skepsis Brandstetter gegenüber so: Es sei nicht sinnvoll, mit jemandem etwas zu vereinbaren, das dieser dann von Kurz genehmigen lassen müsse. Kern formuliert es in dessen Richtung so: „Verantwortung hat man nicht nur zu übernehmen, wenn die Sonne scheint, sondern auch, wenn es einem nicht zum persönlichen Vorteil gereichen mag." Am Tisch sollten die Chefs sitzen — solche mit Macht und Kompetenz.

ÖVP-intern wird das von der SPÖ unterstellte Motiv für Kurz' Vizekanzler-Verweigerung nicht bestritten: Die Gefahr sei groß, als solcher Popularität einzubüßen.

Kurz gibt sich Kern und Co gegenüber konsensual: Seine Partei wolle die SPÖ im Parlament auch fortan nicht überstimmen: „Ich bin für geordnete Verhältnisse, fühle mich an das Regierungsübereinkommen bis zur Wahl gebunden." Das beteuert auch ÖVP-Klubomann Reinhold Lopatka. Die ÖVP hat sieben Themen auf der Erledigungsagenda, darunter das Aus für die kalte Progression und das Sicherheitspolizeigesetz.

Sofort exzessiv fremdgehen wird die SPÖ anscheinend nicht. Die Grünen wollten die „Öffnung der Ehe für Homosexuelle" behandeln — vor dem Sommer. Die Roten sind den Schwarzen treu geblieben, haben wie diese gestern im Hohen Haus gegen diesen Fristsetzungsantrag votiert. Nur die NEOS haben ihn gutgeheißen.

In einer anderen Angelegenheit war der Reiz für die Sozialdemokraten wohl groß, mitzugehen — beim Misstrauensantrag von Eva Glawischnigs Truppe gegen ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka. Dieser hat Kern immer wieder harsch kritisiert, ihm „Versagen als Kanzler" vorgehalten. Nicht nur die SPÖ sieht Sobotka als „Sprengmeister" der Koalition. Dennoch gilt: Räson vor Rache. Zumindest jetzt noch.