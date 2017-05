Von Anita Heubacher und Peter Nindler

Innsbruck – „Jung allein ist auch zu wenig“, sollen die langjährigen Bürgermeister Jakob Wolf und Alois Margreiter ihrem Kollegen, Dominik Mainusch, im ÖVP-Landesparteivorstand am Montag entgegengehalten haben. Die Junge ÖVP hat auch in Tirol Oberwasser. Kein Wunder – nach dem Auftritt ihres Bundesobmannes Sebastian Kurz am Sonntag! Der erhoffte Retter der Volkspartei stammt aus dem Stall eines bis dato schwachen Bundes und sagt den Chefs der mächtigen Bünde und den Landeshauptleuten, wo es in der ÖVP langgeht. Sicherlich ein seelisches Fußbad für so manchen Funktionär.

Mit Argusaugen wird auch in Tirol beobachtet, wer einen guten Draht zu Kurz hat, wem er schon länger vertraut und wer in der heißen Phase nicht mehr von seiner Seite gewichen ist. Tirols Minister Andrä Rupprechter hat bei Kurz zwar Punkte wettgemacht, gegen Elisabeth Köstinger hat er aber wohl keine Chance. Die 38-jährige EU-Parlamentarierin und Vizepräsidentin des Österreichischen Bauernbundes gilt als Fixstarterin in einer etwaigen Regierung. Kurz und Köstinger verbindet die Politische Akademie der ÖVP. Da hilft es auch nicht mehr, dass Rupprechter am Runden Tisch im ORF Platz genommen hat, als andere sich zierten, oder dass er den grünen Nationalrat Peter Pilz als Fossil bezeichnet hat. Köstinger scheint gesetzt.

Rupprechter dürfte also nicht der Spitzenkandidat aus Tirol für die Nationalratswahlen im Oktober sein. Ein Minister kann eine Gefahr für den amtierenden Landeshauptmann sein. Das hat Günther Platter, damals Minister, bei der Ablöse von Herwig van Staa als Landeshauptmann 2008 vorgeführt. Rupprechter dürfte dieser Kunstgriff nicht gelingen. Bauernbundobmann Josef Geisler ist loyal zum Chef, zufrieden mit dem Stellvertreter-Posten und Platter sitzt aufgrund sehr guter Umfragewerte fest im Sattel.

In Brüssel besetzt seit 2010 Johannes Hahn den Posten als EU-Kommissar und die nächsten Europawahlen gibt es erst 2019. Es wird also spannend, wohin es Rupprechter verschlagen wird.

Die Lücke des Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl könnte Franz Hörl füllen. Der Wirtschaftsbundobmann startet sicher nicht wieder als Nummer 2 ins Rennen. 2013 reihte sich Hörl hinter Karlheinz Töchterle auf der Liste ein, mit dem Erfolg, dass Töchterle, als er aus der Regierung flog, im Nationalrat Platz nahm und Hörl leer ausging.

Doch auch Hörl braucht den Segen von Kurz. Denn der „Messias der neuen Volkspartei“ hat bei der Landeslistenerstellung ein Vetorecht. Die Bundesliste kann er gar im Alleingang bestellen. Der hatte es Hannes Rauch zu verdanken, dass er als Ex-Geschäftsführer im Parlament Platz nehmen konnte. Rauch scheidet, ebenso wie Töchterle, aus. Josef Lettenbichler und Elisabeth Pfurtscheller, Tirols Frauenchefin, wollen wieder antreten, sitzen aber auf wackeligen Tickets. Bleibt der Bauernbündler Hermann Gahr – ein Langzeitabgeordneter, allerdings mit vielen Vorzugsstimmen ausgestattet und ein Netzwerker. 90 Bürgermeister aus seinem Wahlkreis haben bei der letzten Nationalratswahl für Gahr unterschrieben und ihn unterstützt. Fällt er der Kurz’schen Neustrukturierung zum Opfer, wird sich in der Praxis sehr schnell zeigen, wie sich das auf die Mobilisierungskraft des Bauernbundes und vor allem der Funktionäre auswirkt.

Für den Bauernbund ist jedenfalls wichtig, dass auch die Volkspartei auf dem Wahlzettel aufscheint. Damit die Mitglieder wissen, für wen sie laufen, wie es heißt. Bauernchef Josef Geisler sieht die neue ÖVP mit Kurz ganz pragmatisch: „Er wird eine breite Basis benötigen, deshalb wird es ein konstruktives Miteinander geben.“ Über Spitzenkandidaten will Geisler nicht spekulieren, schließlich wird die Tiroler ÖVP erst am Donnerstag den Fahrplan für die Kandidatennominierung absegnen. Und die Querschüsse gegen Andrä Rupprechter? „Die muss man aushalten.“

Der Landwirtschaftsminister ließ gestern ausrichten, dass er selbstverständlich als ÖVP-Spitzenkandidat zur Verfügung stehe. Sofern das auch der Wunsch von Sebastian Kurz sei. Noch vor Monaten meinte er, es sei bereits mit Platter ausgemacht, dass er die Tiroler VP in die Nationalratswahl führen werde.

Verständnis für Kurz bringt der in der ÖVP mächtige Arbeiterkammerchef Erwin Zangerl auf. „Ich sehe seine Vollmachten nicht als Gefahr. Schließlich können wir in den Wahlkreisen für die Nationalratswahl auch nur mit anerkannten und engagierten Persönlichkeiten punkten.“ Und man werde sich schon alles ausreden können. „Aber der Obmann muss anschaffen können“, so Zangerl.

Und wie sehen es bürgerliche Politiker, die sich zuletzt von der ÖVP losgesagt haben? Dem Mutterer Bürgermeister Hansjörg Peer, der 2013 das gescheiterte Abenteuer „Vorwärts“ eingegangen ist, imponiert Kurz. „Ich hätte mir immer Veränderungen und Reformen in der ÖVP gewünscht, aber stets hat jemand quergeschossen, wie etwa vom Bauernbund.“ Wenn der Einfluss der Bünde zurückgedrängt werde, sei das positiv.