Wien – Nach hektischen Beratungen seit gestern Abend gab Grünen-Chefin Eva Glawischnig heute ihren Rückzug von der Grünen-Spitze bekannt. Bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Vormittag nannte sie hierfür gesundheitliche Gründe. Sie legt alle Funktionen zurück, jene als Bundessprecherin, als Klubobfrau und ihr Nationalratsmandat.

Ihre Entscheidung zum Rückzug sei „eine zutiefst persönliche“ gewesen, so Glawischnig, die mehrfach mit den Tränen kämpfte. „Es hat körperliche Warnsignale gegeben, auf die ich höre.“ Sie habe zwei wunderbare Söhne, für die sie jetzt da sein wolle.

Getroffen habe sie diese, als klar war, dass es bald Neuwahlen geben werde. Einen sonstigen unmittelbaren politischen Anlass bestritt sie.

Felipe als Nachfolgerin?

Die Tiroler Landeshauptmann-Stv. Ingrid Felipe könnte ihren Posten als Bundessprecherin übernehmen. Felipe gibt sich zurückhaltend was ihre künftige Position bei den Grünen angeht. Sie bedauere jedenfalls den Rückzug von Eva Glawischnig. Auf ihre persönliche Zukunft angesprochen meinte sie, dass sie als Glawischnigs Stellvertreterin die Partei aktuell interimistisch gemeinsam mit Nationalrat Werner Kogler führe. Beim morgigen Bundesparteivorstand in Salzburg würden dann die Weichen gestellt.

Auf konkrete Fragen der Tiroler Tageszeitung, ob sie künftig Bundessprecherin sein werde, weicht Felipe aus. „Das wird alles morgen intern besprochen.“ Sie betonte allerdings, dass „jeder, der jetzt bei den Grünen Verantwortung übernehme, tue das in einer schwierigen Situation.“ Auch die Frage, ob sich ihr Amt als Landeshauptmann-Stellvertreterin in Tirol mit einer möglichen Position einer Grünen Bundesspitze vereinbaren ließe, ließ sie unkommentiert. Der Spitzenkandidat für die Nationalratswahl am 15. Oktober wird beim Bundeskongress der Grünen am 25. Juni in Linz gekürt. Morgen könnte aber bereits durchsickern, wer dies sein soll.

Rücktritt „vorgezogen“

Ursprünglich sollte der Glawischnig-Rückzug erst dann erfolgen, wenn der Spitzenkandidat für die Nationalratswahl am 15. Oktober bzw. der oder die neue Parteichefin feststeht. Am Mittwoch sickerten diese Überlegungen aber bereits durch. Zunächst hatte die „Zeit“ in ihrer Österreich-Online-Ausgabe darüber berichtet.

Glawischnig war zuletzt auch parteiintern wegen des Ausschlusses der Grünen Jugendorganisation – der Jungen Grünen – in Kritik geraten. Anlass für den Rauswurf waren Auseinandersetzungen über die Unterstützung verschiedener grüner Listen bei den Wahlen zur Österreichischen Hochschülerschaft. Glawischnig warnt vor „Konzept des starken Mannes“ Glawischnig appellierte bei ihrer Abschieds-Pressekonferenz an die Parteien, sich darauf zu besinnen, „was wirklich relevant ist“ und sich nicht darauf zu konzentrieren, wie man Wählerängste mobilisiere. Als „überzeugte Parlamentarierin“ warnte sie auch vor dem „Wunsch und Konzept des sogenannten starken Mannes“.

Sie selbst, die „Kärntner Wirtshaustochter“, habe als Umweltaktivistin und Juristin begonnen und als Quereinsteigerin bei den Grünen ihre politische Heimat gefunden. Lange sei sie Nummer zwei hinter Alexander Van der Bellen gewesen, und 2008 habe sie die Parteispitze übernommen. „Jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, diese Führung abzugeben.“

Glawischnig erinnerte an ihre politischen Erfolge, zuallererst den nach langen Jahren geschafften Einzug in den Kärntner Landtag: „Das einzige Mal, wo mir Johannes Voggenhuber (der langjährige EU-Mandatar war einer ihrer vehementesten Gegner in der Partei, Anm.) gratuliert hat.“

Als sie die Partei übernommen habe, habe man ihr prophezeit, sie werde nach Van der Bellen ein Drittel der Wähler verlieren. Statt dessen habe man als Team „die erfolgreichste Phase in Österreich“ geschafft, mit Zugewinnen in Nationalrats- und Landtagswahlen, fünf Prozent plus bei den Europawahlen und vielen Beteiligungen in Landesregierungen. Als Höhepunkt nannte sie das Projekt, Alexander Van der Bellen als ersten grünen Präsidenten Europas in die Hofburg zu bringen. „Das habe ich und wir maßgeblich unterstützt.“ (TT.com)