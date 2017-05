Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Zuhören als Kernkompetenz, als besondere Gabe: Das kann Sebastian Kurz sehr gut, hört man von allen möglichen Seiten. Ins Gespräch kommen, Interesse zeigen und dem Gegenüber signalisieren: Was du jetzt sagst, ist für mich wichtig; und dir gehört in diesem Moment meine ganze Aufmerksamkeit – der Letzte, der das vergleichsweise konnte und nutzte, war Jörg Haider. „Vom Portier bis zum Uni-Professor: Sebastian Kurz bringt jedem die gleiche Wertschätzung entgegen“, formuliert es ein Wegbegleiter.

Kurz hat sich in den vergangenen Jahren ein dichtes und starkes Netzwerk innerhalb und außerhalb der Volkspartei aufgebaut. Dass er „das größte politische Talent seit Jahrzehnten“ sei, sagen nicht nur Weggefährten in seiner Altersklasse, sondern auch die „Alten“ in der Partei – Bernhard Görg (75) etwa, ehemaliger Wiener ÖVP-Chef. Zu seinen Mentoren innerhalb der Partei zählen außerdem die letzten wirklich erfolgreichen ÖVPler: Wolfgang Schüssel und Erwin Pröll sowie deren engstes Umfeld, wie Parteiinsider bestätigen.

Kurz kann also auf den reichhaltigen Erfahrungsschatz der „Alten“ zählen. Dazu kommt die Junge Volkspartei mit mittlerweile über 100.000 Mitgliedern, die Mehrheit davon wohl „Sebastian-Fans“, schließlich stiegen die Jungen Schwarzen unter Kurz’ siebenjähriger Obmannschaft parteiintern zu einem mächtigen Bund auf.

„Was sich mit der JVP abspielt, ist ein Postenschacher, wie es ihn seit Ernst Strassers Zeiten nicht gegeben hat“, erzählt jemand mit weitreichenden Parteieinblicken, „nichts anderes als eine Unterwanderung der Partei, die JVP-ler sind überall, in nahezu jedem Ministerium“, plaudert der lieber ungenannt Bleibende aus dem schwarzen Nähkästchen. Im Prinzip habe die Junge Volkspartei den Cartellverband (CV) als Karriere- schmiede und Netzwerk der Volkspartei abgelöst.

Wobei die Fäden des Sebastian Kurz durchaus über die JVP hinausgehen: Elisabeth Köstinger, Europa-Abgeordnete aus Kärnten, ist Bauernbündlerin und gilt in der immer noch männerdominierten Volkspartei als Ministerhoffnung. Von einer „Buberlpartie 2.0“, wie manche Kurz-Gegner gerne ätzen, könne jedenfalls keine Rede sein, erzählt ein anderer Parteiinsider: „Dem Sebastian ist es ganz wichtig, dass in seinen vielen Runden immer auch Frauen dabei sind.“ Die niederösterreichische Landtagsabgeordnete Bettina Rausch (erste Sporen verdiente sie sich bei der damals schwarzen Europa-Abgeordneten Ursula Stenzel) etwa gilt ebenfalls als Kurz-Vertraute. Ihre Schwester Kristina Rausch ist persönliche Assistentin von Kurz im Außenministerium. Auch Eva-Maria Himmelbauer, Nationalratsabgeordnete aus Horn, gehört zu den Frauen um Kurz. Nicht zu vergessen Johanna Mikl-Leitner, die Innenministerin war, als Sebastian Kurz in ihrem Ressort mit erst 24 Jahren das Staatssekretariat für Integration übernommen hat.

Wofür der neue starke Mann der ÖVP inhaltlich steht, darüber herrscht noch Rätselraten. Außer seinen Positionen zu Integration und Migration ist wenig bis nichts bekannt. Wo steht der designierte Parteiobmann in Sachen Bildung/Schule oder Wirtschaft, Letzteres eigentlich die Kernkompetenz der ÖVP?

Da gibt es die Verbindung zu Harald Mahrer, dieser Tage vom Staatssekretär zum Wirtschaftsminister aufgestiegen (er ersetzt Reinhold Mitterlehner). Er kann unter anderem auf eine Vergangenheit als Unternehmer verweisen. Außerdem war Sebastian Kurz in den letzten Jahren Gast auf unzähligen Veranstaltungen von Wirtschaft und Industrie. „Er ist einfach sehr fleißig“, fasst ein Vertrauter Kurz’ Weg zur Macht zusammen.