Innsbruck - Bis in die späten Nachtstunden wurde gestern in Salzburg vor dem heutigen Parteivorstand der Grünen beraten. Dabei zeichnete folgendes Szenario ab: Sollten sich die Grünen weiterhin darauf verständigen, dass Spitzenkandidatin und Bundessprecherin in einer Person vereint sein sollen, dann dürfte die grüne Europaparlamentarierin und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Ulrike Lunacek, die besten Chancen haben.

Lunacek gilt derzeit auf europäischer Ebene aus Aushängeschild der Grünen. Ihr wird es zugetraut, auch in dem auf Persönlichkeiten zugespitzten Nationalratswahlkampf mit inhaltlichen Positionen zu überzeugen. Was auch für Lunacek spricht, sind die anstehenden Landtagswahlen im kommenden Frühjahr in Tirol, Salzburg, Kärnten und Niederösterreich.

Sollte man sich aber auf eine Ämtertrennung einigen, wird nach wie vor Tirols Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe als mögliche Bundessprecherin gehandelt. Wer dann die Grünen in die Nationalratswahl führt, ist allerdings noch offen. (TT)