Von Karin Leitner

und Michael Sprenger

Wien – Ratzfatz geht bei den Grünen nie etwas. Auch über Nicht-Weltbewegendes wird lange debattiert. Nun, da Essenzielles auf der Agenda gestanden hatte, ging es schnell. Nach nur dreieinhalb Stunden stand fest: Bei den Ökos gibt es fortan ein personelles Dreigestirn.

Parteichefin wird Tirols Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe, Spitzenkandidatin die Europa-Abgeordnete Ulrike Lunacek. Wer Eva Glawischnig, die nach knapp neun Jahren politisch abdankt, als Frontfigur des Parlamentsklubs folgt, wird am Mittwoch geklärt. Zwei Männer kommen in Frage: Werner Kogler und Albert Steinhauser. Gabriela Moser ist ebenfalls im Gespräch.

Glawischnig hat davon abgeraten, die Funktionen zu trennen. Auch mit Verweis auf Deutschland, wo das so gehalten wird – und aus Glawischnigs Sicht nicht konveniert.

Dass das jetzt in Österreich passiert, ist nicht Wunsch; es entspringt der Not, in der die Truppe wegen des jähen Abgangs der Bundessprecherin ist. Ein logischer Polit-Alleinerbe ist nicht da.

Felipe und Lunacek stehen extern und intern vor Schwierigem: Der öffentliche Streit mit Jung-Grünen und die Farce um das Heumarkt-Projekt in der Bundeshauptstadt haben Zuspruch gekostet. In den Umfragen hat sich das bereits manifestiert. Die Ergebnisse der Hochschülerschaftswahl sind ernüchternd.

Seit Langem gibt es verschiedene Strömungen – die dogmatischen Wiener Grünen, bürgerlich orientierte in den übrigen Ländern; dazu Peter Pilz und Co., die die Partei linkspopulistisch ausrichten wollen. Es gilt, eine Linie zu finden. Die Crux: Viel Zeit ist dafür nicht, schon am 25. Juni ist Bundeskongress. Da werden nicht nur Felipe und Lunacek in den neuen Positionen abgesegnet – eine vergleichsweise einfache Übung. Es muss auch die strategisch-programmatische Ausrichtung für den Wahlkampf fixiert werden.

Vergrößert wird die Malaise dadurch, dass schon in fünf Monaten gewählt wird. Eine harte Auseinandersetzung zwischen dem Roten Christian Kern, dem Schwarzen Sebastian Kurz und dem Blauen Heinz-Christian Strache um den ersten Platz steht an. In so einem Dreikampf haben es die Grünen schwer, wahrgenommen zu werden.

Lunacek meint, dass das Herren-Match nicht nur nachteilig für sie und die Ihren sein könnte: „Wir sind die Einzigen, die links der Mitte, die für Offenheit und Menschenrechte stehen.“ Zudem sei ihre Partei prononciert pro-europäisch.

Lunacek ist eine klassische Linke, Felipe ist das nicht. Sie gehört zum pragmatisch-bürgerlichen Flügel.

Die Spitzenkandidatin kann Kurz ins Visier nehmen, Felipe tut sich dahingehend vorerst nicht leicht. Noch regiert sie in Tirol mit den Schwarzen; ein neuer Landtag wird erst im Frühjahr kommenden Jahres gewählt, also einige Monate nach dem Urnengang im Bund.

Landeshauptmann Günther Platter warnt Felipe schon: „Wichtig ist für mich, dass die Arbeit für Tirol konsequent fortgesetzt werden kann.“ Allein das zeigt den Balanceakt, auf den sich die beiden Frauen einlassen.

Damit nicht genug: Den Grünen wird vorgehalten, eine spießige Verbotspartei zu sein. Spaßbefreit und oberlehrerhaft werden sie genannt. Zudem wirkt die junge Partei bereits alt.

Kurz bringt sie in dieser Hinsicht auch personell in Zugzwang. Er will aus der ÖVP ja eine Art Bewegung machen; nicht nur Parteigänger als Kandidaten für Nationalrat und Regierung haben. Da können die anderen nicht mit Althergebrachtem aufwarten. Gerade im Grün-Klub scheinen einige eine Mandatserbpacht zu haben. Bei der Erstellung der Listen bis zum Parteitag – traditionell ein mühsames Machtgetausche – müssen sie zeigen, dass sie nicht von gestern sind.