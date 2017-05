Von Karin Leitner

Wien – Im September des Vorjahres wurde er ÖVP-Manager. Nach nur neun Monaten ist Werner Amons Gastspiel in der Wiener Lichtenfelsgasse beendet. Neo-Parteichef Sebastian Kurz hat EU-Mandatarin Elisabeth Köstinger als Generalsekretärin inthronisiert. „Es ist selbstverständlich, dass sich ein Obmann den Generalsekretär aussucht. Insofern ist der Wechsel in Ordnung“, sagt Amon, den Reinhold Mitterlehner in die ÖVP-Zentrale geholt hat. „Ich habe diesen Job aber sehr gern gemacht. Es ist gelungen, die Partei in Umfragen von rund 18 auf 24 Prozent zu bringen. Das entspricht dem Nationalratswahlergebnis von 2013.“

Wann hat Amon, der ob der Anti-Kanzler-Fibel auch intern kritisiert worden ist, erfahren, dass er abdanken muss? „Wir haben immer wieder über diese Frage geredet. Ich habe Sebastian Kurz am Abend seiner Bestellung gesagt, dass ich bereit bin, die Funktion zur Verfügung zu stellen“, sagt er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Dass Köstinger einen Geschäftsführer an die Seite bekommt – den JVP-Mann Alex Melchior –, könne „in Wahlkampfzeiten von Vorteil sein“, meint Amon. „Weil sie sich gut ergänzen.“ Beiden rät er, „Ruhe und den Überblick zu bewahren, weil eh alle anderen aufgeregt sind“.

Wie sieht er Kurz’ Durchgriffsbefugnisse, etwa was die Kandidaten auf den Wahllisten anlangt? Ist das Vetorecht bei den Landeslisten nicht mehr Macht-Pose als tatsächliche Macht, weil etwa die Salzburger ÖVP als eigenständige Partei verankert ist, und in Vorarlberg laut Statut der Landesparteivorstand die Landesliste beschließt? „Ich glaube, dass Kurz durch die Sympathiewerte, die er im Moment hat, über die notwendige Autorität verfügt, dass er nicht nur dem Statut nach, sondern auch in der realen Politik seine Vorstellungen durchsetzen kann.“ Nachsatz: „Entscheidend ist, dass er einen Wahlerfolg hat.“ Was wäre einer? „Dass er die Partei zur Nummer 1 macht.“

Und wenn ihm das nicht gelingt? Wird dann der Jubel in Kritik umschlagen wie bei seinen Vorgängern? „Natürlich ist der Erfolgsdruck hoch. Auf den Schultern von Kurz liegen unglaubliche Hoffnungen. Er ist die Projektionsfläche dafür, dass sich in diesem Land etwas ändert.“ Wird er die Erwartungen erfüllen können? „Zu einem Gutteil. Er ist kraftvoll und umsetzungsorientiert. Neben ihm werden SPÖ-Chef Christian Kern und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit ihrer Art, Politik zu machen, alt aussehen.“

Muss Kurz nicht schön langsam sagen, wofür er abseits der Flüchtlingspolitik steht? „Gemach, gemach. Das wird schon alles kommen“, antwortet Amon. „Die ÖVP hat eine breite Programmatik; da wird er Akzente setzen. Er wird dort Position beziehen, wo er es für richtig erachtet.“

Wie geht es einem g’standenen ÖVPler wie Ihnen damit, dass die bisherige Partei optisch verschwindet – türkis statt schwarz auf dem Logo, „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“ auf dem Wahlzettel, ein Zeitungsinserat der Person Kurz? „Die Partei ist nach wie vor eine traditionsreiche Organisation mit Strukturen in den Ländern; sie stellt 70 Prozent der Bürgermeister. Wenn man Mehrheitspartei sein möchte, muss man sie aber öffnen – über die Stammklientel hinaus.“

Wird sich Amon, der seit 1994 Parlamentarier ist, im Herbst wieder für den Nationalrat bewerben? „Das werde ich. In der Südweststeiermark. Ich gehe davon aus, dass ich auch auf der Landesliste kandidieren werde. An wählbarer Stelle. Ich kämpfe um das Grundmandat in der Steiermark-Südwest – Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz. Das möchte ich zurückgewinnen.“