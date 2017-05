Wien – Der eine hat schreiben lassen, der andere hat geschrieben. Der eine ist Kanzler, der andere Frontmann einer Oppositionspartei. Beiden steht ein Wahlkampf bevor. In dem könnte sich ein Büchlein in eigener Sache gut machen, so das Kalkül. Ein 192-seitiges „politisches Porträt“ gibt es von SPÖ-Chef Christian Kern. Mit „Mein neues Österreich. Heimat bist du großer Chancen“ hat NEOS-Boss Matthias Strolz sein 128-Seiten-Werk betitelt.

Publizist Robert Misik hat jenes über den Regierungschef verfasst; insgesamt 30 Stunden hat er mit ihm dessentwegen geredet. Präsentiert wird es kommenden Dienstag im Kreisky-Forum in Wien.

Misik und Kern kennen einander seit 30 Jahren; eine Schmähschrift über diesen ist es folglich nicht geworden. Misik zitiert einen von Kerns Weggefährten: „Er war immer der Fleißigste, Belesenste und Gescheiteste von uns allen.“

Um zu zeigen, wie der Mann tickt, der Werner Faymann vor einem Jahr politisch beerbt hat, wird auch seine Herkunft beleuchtet. Aufgewachsen in Wien-Simmering, der Vater Elektroinstallateur, die Mutter Sekretärin. Es ist die Geschichte eines Aufstiegs, eines Menschen mit Disziplin: „Das Mörder-Party-Animal war ich nie. Die Phase, in der die Leute auf den Putz hauen – die hatte ich nie. Ich glaube, ich habe zweimal in meiner Jugend durchgemacht, einmal zu Silvester, einmal nach der Matura.“

Strolz, der Bergbauernbub aus Wald am Arlberg, beschreibt nicht Vergangenes, er skizziert seine Vorstellungen über die Zukunft des Landes. Nach wie vor würden die NEOS gefragt: „Wofür steht ihr? Was hat das mit mir zu tun? Habt ihr eine Vision für Österreich? Was wollt ihr konkret machen?“, heißt es in der Partei. Das habe Strolz zu der Abhandlung motiviert. Rund um den Jahresbeginn hat er sie getippt. „Freie Chancengesellschaft“ ist sein Credo.

Motivieren diese Buchneuerscheinungen den neuen ÖVP-Chef Sebastian Kurz, auch ein Buch zu verfassen oder eines über sich verfassen zu lassen? Vorerst ist weder dies noch jenes geplant. (kale)