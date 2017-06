Von Karin Leitner

Wien — Als Grande Finale war die Sache angekündigt. „Wenn sich die Grünen bei den ,Modellregionen' nicht bewegen, dann ist die Bildungsreform gescheitert." Das hatte es aus dem Unterrichtsministerium vor der erneuten Verhandlung mit den Grünen gegenüber der Tiroler Tageszeitung geheißen.

Am Donnerstag saßen die rote Ressortchefin Sonja Hammerschmid & Co zwei Stunden mit ihnen zusammen. Finale war das keines; Freitag wird neuerlich debattiert.

Warum das? „Es kommt Bewegung in die Sache. Offenbar ist allen Beteiligten bewusst, wie wichtig es ist, dieses Paket umzusetzen", sagte Hammerschmid der TT. Harald Walser , Bildungssprecher der Öko-Partei, sprach von einem „sehr guten Gespräch".

Die Noch-Regierungsparteien haben ihm einen Kompromissvorschlag zu den „Modellregionen" für die Gemeinsame Schule vorgelegt. Über den will er parteiintern noch sprechen. Die Grünen haben von Anfang an darauf gedrängt, dass Vorarlberg eine „Modellregion" für die Gemeinsame Schule wird. Wie die Kompromissvariante lautet, wollten vorerst weder die Koalitionäre noch die Grünen sagen. Inoffiziell wurde kundgetan: Die Chancen stünden gut, dass die Reform heute paktiert wird. Am 7. oder 8. Juni soll sie im Nationalrat eingebracht, am 22. oder 23. Juni beschlossen werden.-

Für Teile der Schulautonomie-Neuerungen brauchen Rote und Schwarze die Oppositionellen — weil eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig ist. Diese können nur Grüne oder Blaue verschaffen. Mit den Freiheitlichen haben SPÖ und ÖVP ebenfalls verhandelt. Konsens war nicht in Sicht.

Auch die Standesvertreter haben sich gestern mit der Schulautonomie-Causa befasst. Nach wie vor sind sie nicht angetan; wenngleich es ihnen „in schwierigen Verhandlungen" gelungen sei, „dem inakzeptablen Erstentwurf viele ,Giftzähne' zu ziehen", wie es in einer Resolution, die Gewerkschaftschef Paul Kimberger und Konsorten beschlossen haben, heißt.

Nach wir vor monieren sie, dass die Klassenschülerhöchstzahl nicht mehr gesetzlich fixiert werden soll. „Es ist nicht vertretbar, dass mehr als 25 Kinder in einer Klasse sind", sagt Kimberger zur TT. Die Abgeordneten müssten dafür sorgen, „dass keine Monsterklassen entstehen". Sagen die Lehrervertreter nun Ja oder Nein zur Reform? „Im Prinzip gibt es weder eine Zustimmung noch eine Ablehnung", antwortet Kimberger. Warum nicht? „Es laufen noch Gespräche mit den Oppositionsparteien; die Gesetzesentwürfe werden sich noch ändern. Wir schauen, was die Politik entscheidet."

Wie hält er es mit den „Modellregionen"? „Da sind noch viele Dinge zu klären — dienst- und verfassungsrechtliche."