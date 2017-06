Wien – Am dritten Befragungstag im Eurofighter-Untersuchungsausschuss hat gestern eine neu aufgetauchte ältere Vergleichspunktation in Sachen Eurofighter für Verblüffung gesorgt. FPÖ, ÖVP und Grüne messen dieser große Bedeutung bei. Gelobt wurde unisono die sachliche Arbeit in der ersten Ausschusswoche.

Zuvor ging es um Technisches. Wie sich herausstellte, war der für die Jet-Beschaffung zuständige Ministerialbeamte Karl Hofer gar nicht in die Vergleichsverhandlungen eingebunden. Er gab auch an, dass die von Ex-Minister Norbert Darabos (SPÖ) ausverhandelte Preisreduktion von Mehrkosten (rund 250 Mio. Euro) für die alten Jets aufgebraucht wird – weil für ältere Flugzeuge mehr Materialkosten anfallen, als es bei einer neueren Generation der Fall gewesen wäre. Angesprochen auf die Stimmung im Ministerium, die sich angeblich gegen die Vorgangsweise von Darabos gerichtet haben soll, meinte der Beamte: „Unterstützung wäre sehr wohl gegeben gewesen, hätte er diese Unterstützung auch verlangt.“

Am Nachmittag stand dann der Eurofighter-Rechtsberater Meinhard Lukas, heute Rektor der Linzer Uni, den Abgeordneten zur Verfügung. Ein Naheverhältnis zum vom Verteidigungsministerium beauftragten Gutachter Helmut Koziol bestritt er dabei – wie Koziol bereits am Vortag im Ausschuss. Es bestehe lediglich ein „kollegiales Verhältnis“, man sei „nicht einmal per Du“, betonte Lukas.

Zum Zeitpunkt, als Lukas als Eurofighter-Berater beigezogen wurde, seien die „Stellschrauben“ des Vergleichs bereits diskutiert worden – es sei alles schon am Tisch gelegen. Den finalen Durchbruch in den Verhandlungen habe es laut Lukas’ Erinnerungen nicht in Paris, sondern wenige Tage später in Wien gegeben. Ein bereits von Koziol am Donnerstag erwähntes handschriftliches Papier sei im Gartenhotel Altmannsdorf, das der SPÖ gehört, erstellt worden. Die Handschrift stamme von Koziol, formuliert habe man es in gemeinsamer Abstimmung.

Am späteren Nachmittag tauchte noch eine ältere Vergleichspunktation auf, die erst nun bei den Aktenlieferungen an den Ausschuss dabei war. Laut dem Grünen Peter Pilz war dieser rechtsgültig und für die Republik günstiger. Lukas jedoch sah sie nicht als gültig an, sie sei von der in Paris erarbeiteten Punktation ersetzt worden.

Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären? Der FPÖ-Mandatar Reinhard Bösch vermutet, dass Darabos mit Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) Rücksprache hielt. Gleichzeitig habe der Koalitionspartner ÖVP wohl signalisiert, dass er einen Vertragsausstieg nicht zulassen werde. Dadurch sei Österreich letztlich gezwungen gewesen, auf alle Vorbehalte von Eurofighter einzugehen. Ähnlich sieht das Peter Pilz (Grüne), der schon während der Ausschusssitzung von rund 80 verlorenen Millionen Euro für die Republik gesprochen hatte. (TT, APA)