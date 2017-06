Wien – Gestern Nachmittag wollte die neue ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger mit ihren Kollegen aus den anderen Parteien über einen „neuen Stil“ in der Politik sprechen. Mit diesem Vorhaben stieß sie weitestgehend auf Ablehnung. Weder FPÖ-Parteimanager Herbert Kickl noch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler nahmen daran teil. „Ich setze mich gerne mit der Frau Köstinger einmal zusammen. Aber ich kann dieses Reden vom ‚neuen Stil‘ nicht mehr hören. Ich vermute vielmehr, dass Köstinger versucht, über die ÖVP eine Teflonschicht zu legen, so dass keine sachliche Kritik mehr an Sebastian Kurz geübt werden soll“, sagt Kickl.

Ähnlich ist die Haltung von Niedermühlbichler. Er habe sich für die Aussagen vom Wiener SPÖ-Bezirksrat Götz Schrage (Sexismus-Vorwurf) bei Köstinger entschuldigt.

Zudem ist der SPÖ-Manager am Mittwoch mit Elisabeth Köstinger im Wiener Café Landtmann zu einem ausführlichen und ruhigen Gespräch zusammengetroffen. Für ein Mehrparteien-Gespräch über Stilfragen, die von Köstinger vorgegeben werden, habe er am Freitag keine Zeit gehabt, hieß es am Freitag auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung aus der Zentrale der SPÖ. (misp)