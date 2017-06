Von Michael Sprenger

Wien – Das Verhältnis der Sozialdemokraten zur FPÖ soll nicht länger die Partei lähmen. Das Ziel für Mittwoch ist daher klar umrissen: Die divergierende Debatte in der SPÖ soll endlich beendet werden. Nach der Sitzung des Parteipräsidiums und des Parteivorstands sollen wieder die Inhalte der SPÖ im Mittelpunkt stehen und nicht so sehr die Frage einer möglichen Koalition zwischen Rot und Blau nach der Nationalratswahl. So lautet zumindest der Plan.

Helfen soll dabei der so genannte Kriterienkatalog, der den beiden Gremien übermorgen vorgelegt wird. Der Kärntner SPÖ-Parteichef und Landeshauptmann Peter Kaiser war federführend für den Kriterienkatalog verantwortlich. Gegenüber der Tiroler Tageszeitung bezeichnete Kaiser den Katalog als künftigen „Kompass“ für Koalitionsverhandlungen. „Die Kriterien basieren auf dem Selbstverständnis unserer bald 130-jährigen Parteiengeschichte“, sagte Kaiser. Darin enthalten sind also ein klares Ja zur Europäischen Union und zugleich die Weiterentwicklung hin zu einer sozialen Union. Festgeschrieben ist ein unverrückbares Bekenntnis zur Europäischen Menschenrechtskonvention, zur Gleichstellung von Mann und Frau, zum Antifaschismus, zum sozialen Wohlfahrtsstaat und zur Sozialpartnerschaft.

In der Partei geht man davon aus, dass der Kriterienkatalog am Mittwoch beschlossen wird. Ob es auch einen Beschluss zu einer Mitgliederbefragung geben wird, ist noch offen. Derzeit wird darüber debattiert, ob die Parteimitglieder in einer Urabstimmung über einen künftigen Koalitionsvertrag befragt werden. Diese Urabstimmung soll verbindlich sein.

Kaiser will sich hier nicht festlegen. Über ein mögliches Koalitionsabkommen, egal mit welcher Partei, „kann ich mir eine Urabstimmung ebenso vorstellen wie einen Beschluss bei einem Sonderparteitag“.

Ob der Mittwoch tatsächlich für das Ende der Debatte über Rot-Blau führt, ist abzuwarten. „Das Lavieren muss ein Ende haben. Je klarer wir am Mittwoch agieren, desto schneller wird Ruhe einkehren“, sagte ein Präsidiumsmitglied der TT.

Die Antwort auf die Frage, wie man es in Zukunft mit den Freiheitlichen hält, spaltet die SPÖ seit Langem: Das eine Lager, prominent vertreten durch den Wiener Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Häupl, ist strikt gegen eine Koalition mit der FPÖ. Auf der anderen Seite steht der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl, der bereits auf Landesebene mit der FPÖ zusammenarbeitet.

SPÖ-Vorsitzender und Bundeskanzler Christian Kern bekräftigte in einer am Montag veröffentlichten Reaktion auf einen offenen Brief der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch, dass die SPÖ nicht mit Parteien zusammenarbeite, „die gegen Menschen und Minderheiten hetzen“.

SOS Mitmensch hatte die Spitzen der Parlamentsparteien dazu aufgerufen, eine Garantie abzugeben, nach der kommenden Wahl keine Rechtsextremen und „Hetzer“ in Ministerämter zu befördern. „Wir wollen, dass Österreich eine gute Zukunft hat, in der das Miteinander zählt und nicht die Hetze“, erklärte Kern.