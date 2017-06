Brunn am Gebirge – 121 Menschen wollen bei der Nationalratswahl für die NEOS kandidieren. Bei einer Mitgliederversammlung am Donnerstag hatten die Bewerber die Möglichkeit, sich bei den Mitgliedern vorzustellen. Endgültig entschieden, wer am 15. Oktober kandidieren darf, wird am 8. und 9. Juli. Indes prognostiziert eine von den NEOS in Auftrag gegebene Umfrage den Wiedereinzug in den Nationalrat.

Überhaupt sollte die pinke Mitgliederversammlung als Mut-Injektion dienen. NEOS-Obmann Matthias Strolz gab dann auch als Motto aus: „Wir werden eine kraftvolle Überraschung des 15. Oktober sein.“ Den Wahlkampf will man mit einem Budget von 2,5 Millionen Euro bestreiten.

Derzeit kämpfen die NEOS um einen Wiedereinzug in den Nationalrat. Zu kämpfen hatte die Oppositionspartei auch mit Abgängen etablierter Abgeordneter, wie zuletzt Rainer Hable und zuvor Niko Alm. Wichtig sei es nun, dass nach der Vorwahl zur Listenerstellung niemand aus Enttäuschung heraus wieder abspringe, appellierte Strolz an die Kandidaten, denn: „Bürgerbewegung heißt langer Atem.“

Der Wahltag sei wichtig – aber „länger als der Wahltag dauern die fünf Jahre danach“, erinnerte der NEOS-Gründer die Kandidaten auch an ihre Verantwortung. Und auch daran, dass es Mut brauche, für die „Bürgerbewegung“ zu kandidieren, verbauten sich manche Bewerber doch durchaus Karrierechancen in ihren Brot-Jobs. Der interne Konkurrenzkampf müsse nun in Würde und Anstand ablaufen, die kommenden vier Wochen seien eine Phase des Wettbewerbs und somit eine „heikle Phase“.

Strolz erinnerte an Mahatma Gandhi, der für ihn „eine große Inspiration als politische Figur“ sei. Sein Motto gelte auch für die NEOS: „Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“

Über Koalitionen blieb Strolz vage. „Wir haben noch strategische Pfeile im Köcher, noch nicht alle spitz, noch nicht alle eingespannt.“ Eines der Ziele müsse aber sein, Schwarz-Rot unter 50 Prozent zu bekommen.“ (APA, TT)