Wien - Nach „sehr intensiven neun Monaten“ (Bildungsministerin Sonja Hammerschmid/SPÖ) an Verhandlungen hat am Montag das Schulautonomiepaket doch noch das Licht des Nationalrats erblickt. SPÖ, ÖVP und Grüne einigten sich im Vorfeld einer von den NEOS beantragten Sondersitzung am Montag über die letzten noch offenen Punkte bei den umstrittenen Modellregionen zur gemeinsamen Schule.

Im Oktober 2016 hatten Hammerschmid und der damalige Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) die seither gleich gebliebenen Eckpunkte des Schulautonomiepakets präsentiert. In anschließenden Verhandlungen untereinander, mit der Gewerkschaft, den Schulpartnern und den Grünen wurde ein rund 100-seitiger Gesetzestext ausformuliert, durch den knapp 40 Gesetze und daran anschließend Hunderte Verordnungen geändert werden.

Das Schulautonomiepaket selbst räumt vor allem Schulleitern mehr Gestaltungsmöglichkeiten ein, außerdem sollen durch den Zusammenschluss von Schulen zu größeren Verwaltungseinheiten (Cluster) Synergien gehoben werden. In einem zweiten Teil wird die Behördenstruktur adaptiert: Es gibt zwar weiter getrennte Zuständigkeiten und Instanzenzüge zwischen Bund und Land. Die Verwaltung soll allerdings - wie schon jetzt in den östlichen Bundesländern - unter einem gemeinsamen Dach erfolgen. Außerdem erhält der Bund Einblick in die Personalplanungen der Länder.

Modellregion Vorarlberg noch mit Fragezeichen

Die letzte Hürde bei den Verhandlungen betraf die Modellregionen zur gemeinsamen Schule. Dieser im Paket ursprünglich nicht enthaltene Punkt war von den Grünen aufs Tapet gebracht worden - aufgrund der zahlreichen Eingriffe in Länder-Zuständigkeiten brauchen viele Gesetzesmaterien eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat und damit die Zustimmung von FPÖ oder Grünen. Letztere verlangten dafür die Ermöglichung einer Modellregion zur Gesamtschule in Vorarlberg

Diese wird nun zumindest theoretisch möglich - wenn auch erst langfristig und mit Auflagen. So müssen etwa Eltern und Lehrer an den einzelnen Schulstandorten zustimmen. Zuletzt hatte sich eine Einigung wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Mehrheitserfordernisse bei diesen Abstimmungen verzögert. Letztlich kam es zu einem Kompromiss: Bei den Eltern muss sowohl eine einfache Mehrheit bei der Abstimmung als auch eine Mehrheit von einem Drittel der Abstimmungsberechtigten zustimmen. Bei den Lehrern reicht eine einfache Mehrheit, wenn zwei Drittel der Pädagogen ihre Stimme abgeben.

Regierung erleichtert, Kritik von NEOS und FPÖ

Das „Bildungsreformgesetz“ 2017 wurde am Montag just bei einer von den NEOS beantragten Sondersitzung des Nationalrats zur „gescheiterten Bildungsreform“ dem zuständigen Unterrichtsausschuss zugewiesen. Wenig lustig fand das NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz, der im Paket das Festschreiben eines „Musters struktureller Korruption“ sah und kritisierte, dass die „Landesfürsten“ mit dem Parteibuch in der Klasse stehen würden.

Ansonsten gab es vom Bundespräsidenten abwärts weitgehend freudige Reaktionen auf den Abschluss der Verhandlungen. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sprach von einem „Fortschritt, den wir gut vertreten können“, Hammerschmid erwartete sich, dass das Gesetzeswerk „uns in eine neue Zeit führen wird“. Der nunmehrige Wissenschaftsminister Mahrer sprach von einem „tragfähigen Kompromiss“ und betonte, dass man sichergestellt habe, dass die Mitbestimmung an den Schulstandorten erhalten bleibt. Der Grüne Bildungssprecher Harald Walser freute sich über das „Ende einer fast 100-jährigen Blockade“ bei der Gesamtschule.

Keine Gesamtschulfans werden dagegen die Freiheitlichen: „Mit uns wird es das nicht geben“, so Bildungssprecher Wendelin Mölzer. Das Team Stronach sah immerhin ein „Bildungsreförmchen“: Das Bildungsgebäude werde damit abgestützt, doch das Fundament bleibe schlecht, weil von politischem Einfluss zerfressen.

Nach der Behandlung im Ausschuss soll das Autonomiepaket Ende Juni im Plenum beschlossen werden.

............................................................................. Chronologie: Viele „Einigungen“ bis zur Einigung

Rund um die Entstehung und Umsetzung des Schulautonomiepakets haben sich in den vergangenen beiden Jahren rege politische Diskussionen entsponnen. Schon davor war immer wieder eine Reform der Schulverwaltung und der Zuständigkeiten für die Lehrer angekündigt worden - konkrete Ergebnisse gab es aber nie. Im Anschluss eine Chronologie der Ereignisse zu Schulautonomie, Schulverwaltung und Modellregionen:

März 2015: Unter dem Titel „Freiraum für Österreichs Schulen“ arbeitet die Expertengruppe „Schulverwaltung“ für die aus Vertretern der Bundesregierung und der Länder zusammengesetzte Bildungsreformkommission ein neues Modell zur Schul-Steuerung aus. Im Zentrum des Papiers steht die Schulautonomie. Neue Gestaltungsspielräume sollen entstehen, indem den Schulenstandorten mehr Verantwortung für Pädagogik, Organisation, Personal und Finanzen überantwortet wird. Detailliertere Angaben gibt es jedoch kaum.

17. November 2015: Bei der Präsentation der Eckpunkte zur Bildungsreform, inklusive dem legendären „High-Five“ zwischen der damaligen Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) und dem damaligen Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP), spielt die „Autonomie“ eine zentrale Rolle - und es wird zumindest etwas konkreter: Lehrer sollen mehr Freiheiten beim Unterrichten erhalten. Direktoren werden mehr Entscheidungsbefugnisse in Aussicht gestellt. Schulleiter sollen künftig für mehrere Schulstandorte zuständig sein - Stichwort: Schulcluster. Nicht Teil der eigentlichen Autonomie-Materie, aber ebenfalls Teil der eher in Stichworten abgehandelten Bildungsreform sind die Überlegungen zu den Modellregionen zur gemeinsamen Schule. Diese sollen in jedem Bundesland eingerichtet werden, dürfen dort dem Plan nach aber nicht 15 Prozent aller Standorte der jeweiligen Schulart bzw. 15 Prozent aller Schüler der jeweiligen Schulart überschreiten. Anschließend tut sich wenig.

17. Mai 2016: Sonja Hammerschmid (SPÖ) übernimmt das Bildungsressort von Heinisch-Hosek und positioniert sich wie ihre Vorgängerin kurz nach ihrem Amtsantritt pro mehr Freiheiten für Pädagogen.

18. Oktober 2016: Hammerschmid und Mahrer präsentieren erneut Eckpunkte des Schulautonomie-Pakets, diesmal sogar mit Details. Demnach sollen die Schulen künftig autonom über ihre Klassen- und Gruppengrößen sowie die Dauer der Unterrichtseinheiten bestimmen. Bis zu acht benachbarte Schulen sollen sich zu „Schulclustern“ zusammenschließen können. Erste „Leuchtturmschulen“ sollten bereits 2017/18 mit der Umsetzung beginnen. Die von Hammerschmid und Mahrer angekündigte rasche legistische Umsetzung des detaillierten Papiers kommt aber erneut nicht zustande. Stattdessen folgen weitere Detailverhandlungen.

März 2017: Die Abstimmungen rund um das Gesetzespaket zur Autonomie gehen erneut in eine heiße Phase. Nachdem sich die Koalitionspartner auch auf einen Gesetzesentwurf geeinigt haben, will die Lehrergewerkschaft mitreden und darf das auch ausgiebig. Aufgrund der zahlreichen Gesprächsrunden muss die Präsentation des Schulautonomiepaket mehrmals verschoben werden. Erst nachdem die Gewerkschaft trotz weiterer inhaltlicher Kritik ihren Sanktus zu einer Begutachtung gegeben hat, findet diese statt.

17. März 2017: „Die Eckpunkte stehen. Und die Eckpunkte sind nicht weiter verhandelbar“: Mit diesen Worten markiert Hammerschmid den Beginn der Begutachtungsfrist. Dem schließen sich sowohl Mahrer (ÖVP) als auch die mitverhandelnden Landeshauptleute Wilfried Haslauer (ÖVP) und Peter Kaiser (SPÖ) an.

Mai 2017: Alles wieder retour: Nach rund 1.600 oft kritischen Stellungnahmen zum Gesetzespaket wird weiter verhandelt - sowohl mit der Gewerkschaft als auch mit Grünen und der FPÖ. Eine der beiden Parteien muss aufgrund der Zwei-Drittel-Erfordernis für die zahlreichen Eingriffe in Länderzuständigkeiten im Nationalrat zustimmen.

14. Mai 2017: Nach dem Rücktritt von ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner wird Außenminister Sebastian Kurz zum ÖVP-Chef designiert. In der Folge zerbricht die Koalition. In Sachen Schulautonomie wird weiterverhandelt - mehrmals finden angeblich „finale“ Runden statt. Die Grünen wollen für ihre Zustimmung unter anderem die Ermöglichung einer Modellregion zur gemeinsamen Schule in Vorarlberg. Die FPÖ verlangt Sprachklassen für Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnis.

1. Juni 2017: SPÖ, ÖVP und Grüne stehen knapp vor einer Einigung. Laut Grünen hat auch die ÖVP einem gemeinsamen Papier mündlich zugestimmt, letztere stellt eine finale Vereinbarung in Abrede. Auf die Übermittlung eines Gesetzestextes warten die Grünen mehrere Tage ergebnislos.

6. Juni 2017: Der nunmehrige Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) bringt das Thema Studienplatzfinanzierung ins Spiel und verärgert damit die SPÖ. Der Ton zwischen den Regierungsparteien wird schärfer.

11. Juni 2017: SPÖ und ÖVP einigen sich doch wieder auf einen neuen Anlauf. Ein neuer Vorschlag zu den umstrittenen Modellregionen wird den Grünen unterbreitet.

12. Juni 2017: Die Grünen lehnen den Vorschlag ab und legen umgekehrt Alternativvarianten vor, die bei weiteren Verhandlungen zunächst ebenfalls verworfen werden.

19. Juni 2017: Knapp vor einer von den NEOS beantragten Sondersitzung des Nationalrats zur „gescheiterten Bildungsreform“ gibt es doch noch eine Einigung zwischen SPÖ, ÖVP und Grünen. Doppelte Mehrheitserfordernisse bei den Abstimmungen über Modellregionen bei Eltern und Lehrern bringen den Durchbruch.