Von Karin Leitner

Wien – Die Koalitionäre preisen ihr Reformwerk, den Vertretern der Pädagogen missfällt es – nach wie vor.

„Kommenden Donnerstag wird es von uns noch einmal bewertet“, sagt Lehrergewerkschaftschef Paul Kimberger der Tiroler Tageszeitung. Warum erneut? „Weil weder die ,Modellregionen‘ noch die gemischten Cluster, also solche zwischen Bundes- und Landesschulen, bei den Verhandlungen mit uns Thema gewesen sind. Das haben wir erst nach der Einigung der Regierungsparteien mit den Grünen auf den Tisch bekommen.“

Wie berichtet, haben sich diese am Montag nach langem Hin und Her mit SPÖ und ÖVP auf ein Schulautonomiepaket verständigt. Zuletzt hatte es sich an der Frage gespießt, unter welchen Voraussetzungen „Modellregionen“ für die Gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen möglich sind. Die Öko-Partei möchte Vorarlberg zu einer derartigen Region machen. Alsbald zu realisieren ist das allerdings nicht: Wie SPÖ-Unterrichtsministerin Sonja Hammerschmid und ÖVP-Wissenschaftsminister Harald Mahrer sagen, erst ab dem Schuljahr 2020/21.-

Einmal mehr beklagt Kimberger die Regelung für die Größe von Klassen und Gruppen. Vorgesehen ist, dass eine höchstens zulässige Durchschnittsklassenschülerzahl pro Bundesland – 25 Kinder – in der Verfassung festgeschrieben wird. „Das verhindert eine Klassengröße jenseits der 25 nicht“, befindet der Spitzengewerkschafter. „Der Durchschnitt sagt ja nichts aus. Wenn ich in einem Ballungszentrum, etwa in Linz, große Klassen habe und im oberen Mühlviertel wegen der strukturellen Gegebenheiten kleinere, bleibe ich unter dem Schnitt. Die Bildungsreform sollte Vorteile bringen. Dass größere Klassen ein Vorteil sind, bezweifle ich stark. Ich will das nicht.“

Kimberger hält für möglich, „dass Parlamentarier die Sache mit der Klassengröße so sehen wie die Lehrergewerkschafter, dass es keine durchschnittliche Zahl, sondern eine Höchstgrenze von 25 Schülern geben muss“. Glaubt er tatsächlich, dass rote, schwarze oder grüne Abgeordnete ausscheren – und Ende Juni im Nationalrat gegen die Reform stimmen? „Ich habe schon viele Anfragen von Mandataren, wie der genaue Gesetzestext lautet – und wo das Problem ist.“

Ruhe werde er in dieser Angelegenheit nicht geben, sagt Kimberger: „Der Kampf um kleinere Klassen geht im Herbst weiter, unabhängig davon, wie das beschlossen wird. Wir brauchen Reformen, die in den Klassen ankommen. Und das kostet Geld.“

Nachsatz in Richtung Kern, Kurz & Co: „Fünf Wochen nach Schulbeginn ist Nationalratswahl.“ Werden „gewerkschaftliche Maßnahmen“ erwogen? Dahingehend sei „die Palette sehr groß“, wie der Frontmann der AHS-Lehrergewerkschaft, Herbert Weiß, sagt. Kimberger formuliert es so: „Es wird von uns eine Reaktion geben.“