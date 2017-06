Wien – Die SPÖ will zur Gegenfinanzierung ihrer Koalitionsbedingungen in der nächsten Regierung eine Wertschöpfungsabgabe einführen und Konzerne stärker zur Kasse bitten. Außerdem will die SPÖ 1,5 Milliarden Euro in der Verwaltung einsparen und 500 Millionen Euro bei Förderungen.

Letzteres wären etwa sieben Prozent der gesamten Subventionsausgaben und aus Sicht der SPÖ realistischer als die von VP-Chef Sebastian Kurz genannten bis zu fünf Milliarden Euro.

Vorgelegt hat die SPÖ ihre Koalitionsbedingungen vor einer Woche. Demnach soll der Mindestlohn von 1.500 Euro steuerfrei werden (was 2,3 Milliarden Euro kosten würde), die Lohnnebenkosten für Unternehmen sollen um drei Milliarden Euro sinken und 1,2 Milliarden Euro sollen in zusätzliche „Offensivmaßnahmen“ fließen: 5.000 zusätzliche Lehrer (300 Millionen Euro), 2.500 Polizisten (150) sowie ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr ab 2020 (250) und die Abschaffung des Pflegeregresses sowie mehr Geld für mobile Pflegedienste (insgesamt 500 Millionen Euro).

Was die Gegenfinanzierung angeht, war bisher nur bekannt, dass die SPÖ die zusätzlichen Pflegemillionen durch eine Steuer auf Erbschaften und Schenkungen ab einer Million Euro abdecken möchte. Wie die SPÖ nun auf APA-Anfrage erläuterte, soll es zur Gegenfinanzierung drei große Brocken geben: Zusätzliche Steuereinnahmen (drei Milliarden Euro), Einsparungen bei Förderungen und Verwaltung (zwei Milliarden Euro) sowie eine Budgetentlastung durch eine dank der Steuersenkungen stärker wachsende Konjunktur (1,5 Milliarden Euro). (APA)