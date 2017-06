Von Carmen Baumgartner-Pötz

Linz — „In Linz beginnt's" — das war Anfang der 70er-Jahre offizieller Werbeslogan der Stadt. Er hat sich gehalten und verselbstständigt — auch wenn der offizielle Slogan der drittgrößten Stadt Österreichs seit fast 10 Jahren „Linz verändert" heißt. Es ist derzeit auch die Zeit der großen Veränderungen in der österreichischen Innenpolitik. Und diese hat Linz schon lange für sich entdeckt: Am heutigen Sonntag geht der Grünen-Bundeskongress im Design Center über die Bühne.

Ingrid Felipe und Ulrike Lunacek werden zur Bundessprecherin bzw. Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl gekürt. Nächsten Samstag lädt die ÖVP rund 1200 Delegierte und Gäste an denselben Ort. In knapp zwei Stunden sollen die Forderungen von Sebastian Kurz in den Statuten verankert und der neue Parteiobmann und seine vier Stellvertreter gewählt werden. Bereits im April haben die NEOS eine Mitgliederversammlung in Linz abgehalten. Im pinken Hauptquartier heißt es, die Ortswahl wäre eher zufällig, man toure prinzipiell durch ganz Österreich und sei auch schon in Innsbruck und Graz gewesen.

Bei den Grünen waren es laut Auskunft aus der Parteizentrale schlicht organisatorische Gründe, warum man sich für Linz entschieden hat: Eigentlich war bereits ein Bundeskongress im November in Innsbruck geplant und der Veranstaltungsort gebucht gewesen. Mit dem Rücktritt von Eva Glawischnig musste man umplanen, in Innsbruck war aber nichts Adäquates mehr frei — also fiel die Wahl auf Linz. Auch aus SPÖ-Sicht wurden in Linz schon Weichen gestellt. Im August 2008 wurde Werner Faymann auf den Schild gehoben, just am selben Ort, an dem sein Vorgänger Alfred Gusenbauer 2006 als SPÖ-Vorsitzender bestätigt wurde.

Was hat es, abgesehen von buchbaren Locations, mit der Anziehungskraft von Linz auf sich? Es kann nicht nur die geografisch vorteilhafte Lage für Delegierte aus dem gesamten Bundesgebiet sein (knappe drei Stunden nach Innsbruck, zwei nach Wien, vier nach Graz). Oberösterreich gilt schon seit Längerem als wichtiges Kern- und Trendland. Von rund 6,4 Millionen Wahlberechtigten entfallen etwas über eine Million auf Oberösterreich, es liegt damit nach Niederösterreich und Wien auf Platz drei.

Zum Vergleich: In Tirol waren bei der Bundespräsidentenwahl im Dezember rund 540.000 Menschen wahlberechtigt. Für den Politikberater Thomas Hofer ist das Land ob der Enns ein „Battleground", wie in den USA umkämpfte Bundesstaaten genannt werden. „Es hat alles, was Österreich ausmacht: Ländlich-rurale Gegenden, aber auch Industrie und eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Oberösterreich ist definitiv ein wichtiger Pokal, den es zu holen gilt", sagt Hofer. Das gelte vor allem für die drei großen Parteien: Die FPÖ, die dort immer stark war (vor allem im Innviertel), die SPÖ in den Industriegebieten, die ÖVP am Land.

„Der Dreikampf Kern — Kurz — Strache spiegelt sich in Oberösterreich besonders wider", meint Hofer. In Oberösterreich habe der Wähler auch schon öfters gezeigt, dass er „anders entscheiden kann", das Bundesland hat zwei Legislaturperioden Schwarz-Grün hinter sich, momentan gibt es eine schwarz-blaue Zusammenarbeit. Dass die Partei, die bei der NR-Wahl Oberösterreich gewinnt, auch automatisch im Gesamtergebnis die Nase vorn hat, ist Hofer zu vereinfacht. Dafür brauche es mehr. Wahr ist für ihn aber, dass die Innenpolitik auch mal „aus Wien herausgehen müsse — sonst wirkt das so wasserkopfzentriert".